Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Молдова та Україна підписали угоду щодо екологічної безпеки arrow

Молдова та Україна підписали угоду щодо екологічної безпеки

15 серпня 2024 14:36
Верзілова Єлизавета - редактор
Підписання Угоди з Молдовою в Одесі сьогодні: деталі документу
В Одесі підписали Угоду між Молдовою та Україною. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Молдова та Україна зробили значний крок у зміцненні співпраці в галузі екологічної безпеки, підписавши важливу угоду в Одесі. Міністр навколишнього середовища Молдови Серджіу Лазаренку висловив вдячність українській стороні за запрошення та наголосив на значущості цієї угоди для обох країн.

Про це  у четвер, 15 серпня, під час пресбрифінгу в Одесі повідомив міністр навколишнього середовища Молдови Серджіу Лазаренку.  

Читайте також:

"Ця угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова  імплементацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Ми чітко заявляємо, що будь-які порушення в сфері екології не мають кордонів і можуть торкнутися як Молдови, так і України", — підкреслив міністр Лазаренку.

Підписання угоди саме в Одесі має символічне значення, адже це місто відіграє важливу роль для обох країн як в економічному, так і в туристичному плані. 

"Одеса є місцем, яке знають усі громадяни. Це одне з найбільш відвідуваних місць, і підписання угоди тут є дуже інспірованим", — зазначив пан Лазаренку.

Деталі угоди

Екологічна угода між Україною та Молдовою передбачає спільні дії щодо узгодження будівництва об’єктів, що можуть мати вплив на екологію, з метою убезпечити громадян обох країн. Міністр Лазаренку також подякував експертам, які працювали над формулюванням документу, підкреслюючи важливість цього співробітництва для наступних поколінь.

"Молдова рішуче засуджує військову агресію Російської Федерації проти України і готова активно брати участь у реконструкції України, зокрема в екологічному напрямку. Ми впевнені, що підписання цього документу значно підвищить рівень екологічної безпеки наших громадян", — додав міністр навколишнього середовища Молдови.

Підписання угоди з Молдовою в Одесі.
Представники України та Молдови в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Цей крок є черговим свідченням тісної співпраці між Україною та Молдовою, які разом працюють над збереженням довкілля і захистом своїх громадян від екологічних загроз, що виникають через агресивні дії Росії.

Також важливі новини дня по темі:

Кабінет міністрів Одеса війна Молдова Одеська область обстріли Новини Одеси документи екологія угода Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

15:41 Військова комендатура в Курській області та термінове скликання парламенту — звернення Зеленського

15:37 Без очей на фронті — прикордонники вдарили по спостережному пункту ворога під Вовчанськом

15:27 Зеленський на Ставці заслухав доповідь Сирського щодо боїв у Курській області

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

15:10 В Україні зросте тариф на воду — де чекати підвищення цін з 1 вересня

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

15:10 Хто ще може отримати відстрочку від мобілізації — комітет ВР підтримав законопроєкт

15:10 Удар по Охматдиту — у Нацраді показали, як російська пропаганда маніпулює фактами

15:07 Нова традиція до Дня Незалежності — українців закликають готувати пироги

14:57 Нищівні наслідки обстрілів Одещини для її сусідів, — міністр Молдови

14:37 США оновить дизайн долара — які зміни чекають на американську валюту та коли

Термінова новина

15:41 Військова комендатура в Курській області та термінове скликання парламенту — звернення Зеленського

15:37 Без очей на фронті — прикордонники вдарили по спостережному пункту ворога під Вовчанськом

15:27 Зеленський на Ставці заслухав доповідь Сирського щодо боїв у Курській області

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

15:10 В Україні зросте тариф на воду — де чекати підвищення цін з 1 вересня

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

15:10 Хто ще може отримати відстрочку від мобілізації — комітет ВР підтримав законопроєкт

15:10 Удар по Охматдиту — у Нацраді показали, як російська пропаганда маніпулює фактами

15:07 Нова традиція до Дня Незалежності — українців закликають готувати пироги

14:57 Нищівні наслідки обстрілів Одещини для її сусідів, — міністр Молдови

14:37 США оновить дизайн долара — які зміни чекають на американську валюту та коли

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

Text

13:09 Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2024
Text

20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Text

17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

Text

13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин

9 серпня 2024

08:45 Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію