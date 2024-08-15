Підписання Угоди з Молдовою в Одесі сьогодні: деталі документу

В Одесі підписали Угоду між Молдовою та Україною. Фото: Новини.LIVE

Молдова та Україна зробили значний крок у зміцненні співпраці в галузі екологічної безпеки, підписавши важливу угоду в Одесі. Міністр навколишнього середовища Молдови Серджіу Лазаренку висловив вдячність українській стороні за запрошення та наголосив на значущості цієї угоди для обох країн.

Про це у четвер, 15 серпня, під час пресбрифінгу в Одесі повідомив міністр навколишнього середовища Молдови Серджіу Лазаренку.

Читайте також:

"Ця угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова імплементацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Ми чітко заявляємо, що будь-які порушення в сфері екології не мають кордонів і можуть торкнутися як Молдови, так і України", — підкреслив міністр Лазаренку.

Підписання угоди саме в Одесі має символічне значення, адже це місто відіграє важливу роль для обох країн як в економічному, так і в туристичному плані.

"Одеса є місцем, яке знають усі громадяни. Це одне з найбільш відвідуваних місць, і підписання угоди тут є дуже інспірованим", — зазначив пан Лазаренку.

Деталі угоди

Екологічна угода між Україною та Молдовою передбачає спільні дії щодо узгодження будівництва об’єктів, що можуть мати вплив на екологію, з метою убезпечити громадян обох країн. Міністр Лазаренку також подякував експертам, які працювали над формулюванням документу, підкреслюючи важливість цього співробітництва для наступних поколінь.

"Молдова рішуче засуджує військову агресію Російської Федерації проти України і готова активно брати участь у реконструкції України, зокрема в екологічному напрямку. Ми впевнені, що підписання цього документу значно підвищить рівень екологічної безпеки наших громадян", — додав міністр навколишнього середовища Молдови.

Представники України та Молдови в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Цей крок є черговим свідченням тісної співпраці між Україною та Молдовою, які разом працюють над збереженням довкілля і захистом своїх громадян від екологічних загроз, що виникають через агресивні дії Росії.