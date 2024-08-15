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Тут вам не кладовище, — в школі Одеси відмовили у меморіальній дошці на честь полеглого Героя

15 серпня 2024 13:23
Верзілова Єлизавета - редактор
Пам'ятні дошки на честь Героїв в школах Одеси: відповідь міськради
Відкриття меморіальної дошки на честь полеглого Героя в одній зі шкіл Одещини. Фото: Odesa.online
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі родичі загиблих воїнів звернулися до міської ради з проханням встановити пам'ятні дошки на будівлях шкіл, де навчалися їхні близькі, які віддали життя за Україну. Ініціатива, спрямована на вшанування пам'яті загиблих героїв, знайшла підтримку в багатьох школах міста, але не обійшлося й без суперечливих випадків.

Про це Новини.LIVE дізналися під час зустрічі родичів загиблих військових із представниками міськради Одеси.

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В одній зі шкіл, коли мати загиблого воїна звернулася з проханням встановити пам'ятну табличку, їй відмовили. Аргументом стало те що на території навчального закладу вже є подібні меморіали. 

"Я прийшла з усіма документами про те, що мій чоловік був учнем цієї школи. На це мені директор сказав: "Пробачте, у нас уже є дві дошки, а ви до мене п'яті прийшли, а в мене в школі 1200 учнів. Це буде пригнічувати моральний і емоційний стан дітей, це не кладовище, я вам відмовляю у встановленні цієї дошки!" — розповіла дружина загиблого воїна.

Реакція міської влади

У відповідь на цей випадок директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич пообіцяла розібратися із ситуацією та підкреслила, що подібна поведінка є неприпустимою. Вона зазначила, що всі директори шкіл ознайомлені з алгоритмом встановлення пам'ятних дошок, і таких випадків не повинно бути.

"До департаменту і до директорів загалом звернулися дев'ять родин із проханням встановити пам'ятні дошки. І всі дев'ять табличок ми відкриємо 1 вересня. Я вдячна, коли мені повідомлятимуть про такі випадки, і я обов'язково їх відпрацюю", — сказала Олена Буйневич.

Олена Буйневич відповіла на відмову ставити меморіальні дошки
Олена Буйневич про відмову встановлювати меморіальні дошки. Фото: Новини.LIVE

Директорка департаменту підкреслила, що ситуація буде розглянута на офіційному рівні, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому і щоб інші навчальні заклади зрозуміли важливість вшанування пам'яті героїв, які віддали життя за свободу України.

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