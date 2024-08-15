Акція біля міськради Одеси сьогодні: чого вимагають родичі полеглих Героїв

В Одесі члени родин Героїв України вийшли на мирну акцію біля міської ради. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 15 серпня, на Біржовій площі (колишня Думська) біля Одеської міської ради відбулася акція протесту, в якій взяли участь родичі загиблих захисників України. Основні вимоги протестувальників були спрямовані на вшанування пам'яті полеглих Героїв.

Журналісти Новини.LIVE відвідали акцію.

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Учасники акції прийшли з портретами своїх рідних, які віддали життя, захищаючи Україну. Зокрема, вони вимагали від міської влади створення Алеї Героїв у гідному місці, що вшанує їхній внесок у боротьбу за свободу України, а також

"Ціль акції — домогтися шани та поваги до полеглих героїв на цій війні та до членів їхніх родин. Сюди входить і Алея героїв, і закінчення меморіалу Алеї героїв України, і меморіальні дошки в закладах освіти Одеси, дошки і пам'ятні знаки на будинках, де жили Герої, це догляд прапорців на Європейській площі, це облаштування діл.68 Західного кладовища військового поховання і багато таких питань", — зазначила мати полеглого героя Ангеліна.

Серед гасел, які можна було побачити на плакатах, були такі: "Де Алея Героїв?", "Де шана та повага до загиблих Героїв?", "Одеса — що за неповага до полеглих?", "Ні Алеї Героїв в Аркадії та на Дерибасівській!" та "Мерія — де твої обіцянки?".

Учасники мирного мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Родичі та близькі загиблих на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Учасники заходу наголосили на важливості збереження пам’яті про загиблих і закликали міську владу виконати свої обіцянки та створити відповідне місце для вшанування героїв, яке б відповідало їхній жертві за незалежну Україну.

Учасниця мирного мітингу біля міськради в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Реакція міської ради Одеси

До мітингуючих звернулась заступниця мера Ганна Позднякова. За її словами, процес затягнувся через кадрові зміни у міськраді, а також через бюджетні нюанси, проте наразі вже готові ескізи.

"Є ескізний проєкт, і я думаю, що найближчим часом вас запросять та з вами узгодять. мерія чула ваші зауваження — ніхто в Аркадії робити меморіал не буде. Мова йде про громадське місце, до прикладу, парк. Це пов'язане не з неповагою, а з досить нешвидким бюджетним процесом", — зазначила віцемер.

Заступники міського голови Одеси Ганна Позднякова та Павло Вугельман. Фото: Новини.LIVE

Учасників акції запросили до будівлі мерії, де їх ознайомили з ескізними проєктами майбутнього меморіалу. Згідно з варіантами, Алея може розташовуватися на Грецькій площі, у Міськсаду, на Дерибасівській або у парку Шевченка.

Родичі та близьки загиблих на презентації проєктів Алеї Героїв у міськраді Одеси. Фото: Новини.LIVE

"На центральній алеї у парку Шевченка зробити, якщо ви погодите, односторонні стенди. Вони будуть за пам'ятником Шевченку, вздовж двох сторін. Вийде гармонічно, так званий "парк української пам'яті" розмістити вздовж цієї алеї", — запропонував заступник міського голови Одеси Павло Вугельман.

Найсприятливішою для одеситів здалося облаштування Алеї героїв саме у парку Шевченка — її мають зробити вже до 29 серпня. Однак інші пропозиції родичам та близьким загиблих не сподобались зовсім

"Фотографія мого брата буде десь-там внизу? Тобто, моя мама повинна прийти, а вона вже старенька, й ставати на коліна. Це просто жах! Мій брат пішов на війну з перших днів! І зараз така неповага!" — зазначає сестра загиблого військового Людмила.

Вона додала, що міськрада взяла на себе зобов'язання перед одеситами виконати їхні вимоги щодо вшанування пам'яті Героїв, облаштування ділянки кладовища та Алеї Слави. Так, члени родин загиблих були почуті владою міста, тож тепер треба дочекатися реальних дій та бажаного результату.