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Почет павшим героям — акция перед городским советом Одессы

15 августа 2024 12:29
Верзилова Єлизавета - редактор
Акция у горсовета Одессы сегодня: чего требуют родственники павших Героев
В Одессе члены семей Героев Украины вышли на мирную акцию у городского совета. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 15 августа, на Биржевой площади (бывшая Думская) возле Одесского городского совета прошла акция протеста, в которой приняли участие родственники погибших защитников Украины. Основные требования протестующих были направлены на чествование памяти павших Героев.

Журналисты Новини.LIVE посетили акцию.

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Участники акции пришли с портретами своих родных, отдавших жизнь, защищая Украину. В частности, они требовали от городских властей создания Аллеи Героев в достойном месте, что отметит их вклад в борьбу за свободу Украины.

"Цель акции — добиться уважения к павшим героям на этой войне и к членам их семей. Сюда входит и Аллея героев, и окончание мемориала Аллеи героев Украины, и мемориальные доски в учебных заведениях Одессы, доски и памятные знаки на домах, где жили Герои, это уход за флажками на Европейской площади, это обустройство уч.68 Западного кладбища военного захоронения и много таких вопросов", — отметила мать павшего героя Ангелина.

Среди лозунгов, которые можно было увидеть на плакатах, были такие: "Где Аллея Героев?", "Где уважение к погибшим Героям?", "Одесса — что за неуважение к павшим?", "Нет Аллее Героев в Аркадии и на Дерибасовской!" и "Мэрия — где твои обещания?".

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Участники мирного митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Шана павшим героям - акция под городским советом Одессы - фото 2
Родственники и близкие погибших на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Участники мероприятия отметили важность сохранения памяти о погибших и призвали городские власти выполнить свои обещания и создать соответствующее место для чествования героев, которое бы отвечало их жертве за независимую Украину.

Шана павшим героям - акция под городским советом Одессы - фото 3
Участница мирного митинга у горсовета в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Реакция городского совета Одессы

К митингующим обратилась заместитель мэра Анна Позднякова. По ее словам, процесс затянулся из-за кадровых изменений в горсовете, а также из-за бюджетных нюансов, однако уже готовы эскизы.

"Есть эскизный проект, и я думаю, что в ближайшее время вас пригласят и с вами согласуют. Мэрия слышала ваши замечания — никто в Аркадии делать мемориал не будет. Речь идет об общественном месте, например парке. Это связано не с неуважением, а с довольно небыстрым бюджетным процессом", — отметила вицемер.

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Заместители мэра Одессы Анна Позднякова и Павел Вугельман. Фото: Новини.LIVE

Участников акции пригласили в здание мэрии, где их ознакомили с эскизными проектами будущего мемориала. Согласно вариантам, Аллея может располагаться на Греческой площади, в Горсаду, на Дерибасовской или в парке Шевченко.

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Родственники и близкие погибших на презентации проектов Аллеи Героев в горсовете Одессы. Фото: Новини.LIVE

"На центральной аллее в парке Шевченко сделать, если вы согласуете, односторонние стенды. Они будут за памятником Шевченко, вдоль двух сторон. Выйдет гармонично, так называемый "парк украинской памяти" разместить вдоль этой аллеи", — предложил заместитель городского главы Одессы Павел Вугельман.

Самым благоприятным для одесситов показалось обустройство Аллеи героев именно в парке Шевченко — ее должны сделать уже до 29 августа. Однако другие предложения родственникам и близким погибших не понравились совсем.

"Фотография моего брата будет где-то внизу? То есть моя мама должна прийти, а она уже старушка, и становиться на колени. Это просто ужас! Мой брат пошел на войну с первых дней! И сейчас такое неуважение!" — отмечает сестра погибшего военного Людмила.

Она добавила, что горсовет обязался перед одесситами выполнить их требования по почитанию памяти Героев, обустройству участка кладбища и Аллеи Славы. Так, члены семей погибших были услышаны властями города, поэтому теперь нужно дождаться реальных действий и желаемого результата.

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