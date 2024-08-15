Памятные доски в честь Героев в школах Одессы: ответ горсовета

Открытие мемориальной доски в честь павшего Героя в одной из школ Одесщины. Фото: Odesa.online

В Одессе родственники погибших воинов обратились в городской совет с просьбой установить памятные доски на зданиях школ, где учились их близкие, отдавшие жизнь за Украину. Инициатива, направленная на оказание почестей памяти погибших героев, нашла поддержку во многих школах города, но не обошлось и без противоречивых случаев.

Об этом Новини.LIVE узнали во время встречи родственников погибших военных с представителями горсовета Одессы.

Читайте также:

"Здесь вам не кладбище"

В одной из школ, когда мать погибшего воина обратилась с просьбой установить памятную табличку, ей было отказано. Аргументом стало то, что на территории учебного заведения уже есть подобные мемориалы.

"Я пришла со всеми документами о том, что мой муж был учеником этой школы. На это мне директор сказал: "простите, у нас уже есть две доски, а вы ко мне пятые пришли, а у меня в школе 1200 учеников. Это будет подавлять моральное и эмоциональное состояние детей , это не кладбище, я вам отказываю в установлении этой доски!" — рассказала жена погибшего воина.

Реакция городских властей

В ответ на этот случай директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич пообещала разобраться с ситуацией и подчеркнула, что подобное поведение недопустимо. Она отметила, что все директора школ ознакомлены с алгоритмом установки памятных досок, и таких случаев не должно быть.

"К департаменту и к директорам в общей сложности обратились девять семей с просьбой установить памятные доски. И все девять табличек мы откроем 1 сентября. Я буду благодарна, если мне будут сообщать о таких случаях, и я обязательно их отработаю" , — сказала Елена Буйневич.

Елена Буйневич об отказе устанавливать мемориальные доски. Фото: Новини.LIVE

Директор департамента подчеркнула, что ситуация будет рассмотрена на официальном уровне, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, и чтобы другие учебные заведения поняли важность памяти героев, отдавших жизнь за свободу Украины.