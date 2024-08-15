Торговал боеприпасами в Одессе: полиция разоблачила черного оружейника

В Одессе задержали торговца оружием. Фото: Нацполиция

В Одессе полиция разоблачила 33-летнего мужчину, который занимался незаконной торговлей боеприпасами и взрывчатыми веществами. За свой товар он планировал получить 2,5 тысячи долларов, а ему грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

33-летний одессит решил подзаработать торговлей опасными предметами. Среди его "товаров" были гранаты, тротил, электродетонаторы и патроны к снайперским винтовкам. Так, в Хаджибейском районе он с 2,5 тысячи долларов попытался сбыть все клиенту. Но вместо успешной сделки его ждали полицейские, которые задержали его "на горячем" и изъяли все опасное "добро".

Что изъяли у одессита. Фото: Нацполиция

Что грозит

Теперь нашему герою грозит до семи лет лишения свободы по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за незаконное приобретение, хранение и сбыт боевых припасов и взрывчатых веществ. И если он полагал, что сможет быстро разбогатеть на нелегальной торговле оружием, то теперь его планы разрушены.