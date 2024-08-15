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Майже 10 років життя продав за 2 тис. доларів — в Одесі затримали чорного зброяра

15 серпня 2024 12:59
Верзілова Єлизавета - редактор
Торгував боєприпасами в Одесі: поліція викрила чорного зброяра
В Одесі затримали торговця зброєю. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі поліція викрила 33-річного чоловіка, який займався незаконною торгівлею боєприпасами та вибуховими речовинами. За свій товар він планував отримати 2,5 тисячі доларів, а натомість йому загрожує до семи років тюрми.

Про це у четвер, 15 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

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33-річний одесит вирішив підзаробити торгівлею небезпечними предметами. Серед його "товарів" були гранати, тротил, електродетонатори та набої до снайперських гвинтівок. Так, у Хаджибейському районі він за 2,5 тисячі доларів спробував збути усе клієнту. Але замість успішної оборудки, на нього чекали поліцейські, які затримали його "на гарячому" та вилучили все небезпечне "добро". 

Продавав боєприпаси в Одесі
Що вилучили у одесита. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Тепер нашому герою загрожує до семи років позбавлення волі за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за незаконне придбання, зберігання та збут бойових припасів і вибухових речовин. І якщо він думав, що зможе швидко розбагатіти на нелегальній торгівлі зброєю, то тепер його плани зруйновані.

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