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Молдова и Украина подписали соглашение о экологической безопасности

15 августа 2024 14:36
Верзилова Єлизавета - редактор
Подписание Соглашения с Молдовой в Одессе сегодня: детали документа
В Одессе подписали Соглашение между Молдовой и Украиной. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Молдова и Украина сделали значительный шаг по укреплению сотрудничества в области экологической безопасности, подписав важное соглашение в Одессе. Министр окружающей среды Молдовы Серджиу Лазаренку выразил благодарность украинской стороне за приглашение и отметил значимость этого соглашения для обеих стран.

Об этом в четверг, 15 августа, во время пресс-брифинга в Одессе сообщил министр окружающей среды Молдовы Серджиу Лазаренку.

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"Это соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова имплементирует Конвенцию об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте. Мы четко заявляем, что любые нарушения в сфере экологии не имеют границ и могут затронуть как Молдову, так и Украину" , — подчеркнул министр Лазаренко.

Подписание соглашения именно в Одессе имеет символическое значение, ведь город играет важную роль для обеих стран как в экономическом, так и в туристическом плане.

"Одесса является местом, которое знают все граждане. Это одно из самых посещаемых мест, и подписание соглашения здесь очень инспирировано", — отметил Лазаренку.

Детали сделки

Экологическое соглашение между Украиной и Молдовой предусматривает совместные действия по согласованию строительства объектов, которые могут повлиять на экологию, с целью обезопасить граждан обеих стран. Министр Лазаренку также поблагодарил экспертов, работавших над формулировкой документа, подчеркивая важность этого сотрудничества для последующих поколений.

"Молдова решительно осуждает военную агрессию Российской Федерации против Украины и готова активно участвовать в реконструкции Украины, в частности, в экологическом направлении. Мы уверены, что подписание этого документа значительно повысит уровень экологической безопасности наших граждан", — добавил министр окружающей среды Молдовы.

Заключение соглашения с Молдовой в Одессе.
Представители Украины и Молдовы в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Этот шаг является очередным свидетельством тесного сотрудничества между Украиной и Молдовой, вместе работающих над сохранением окружающей среды и защитой своих граждан от экологических угроз, возникающих из-за агрессивных действий России.

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