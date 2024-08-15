Продажа гуманитарки: в Одесской области остановили мошенническую схему

В Одесской области разоблачили дельцов, которые планировали продать гуманитарные авто. Фото: Нацполиция

Двое предприимчивых дельцов в Одесской области решили использовать войну в свою пользу и организовали продажу бронированных автомобилей, которые были завезены в Украину как гуманитарная помощь. Схему подельников рассекретили правоохранители, поэтому теперь бизнесменов ожидает тюрьма.

Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

Военнослужащий из Одесщины вместе со своим знакомым привез два бронированных микроавтобуса Volkswagen TRANSPORTER по упрощенной процедуре. Транспорт оформили вроде бы для благотворительной организации из Черкасской области. Однако вместо помощи нуждающимся эти авто дельцы планировали продать за 18 000 долларов.

Бусы, которые хотели продать дельцы. Фото: Нацполция

Схема оказалась неудачной — правоохранители задержали злоумышленников во время реализации микроавтобусов, а успевшие получить деньги были изъяты как вещественные доказательства.

Что изъяли при задержании. Фото: Нацполиция

Что угрожает

За такие "предпринимательские" таланты обоим задержанным доложено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий наказание за продажу товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли. Если вина будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы, а также конфискация имущества и запрет занимать определенные должности сроком до трех лет.