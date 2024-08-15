Продаж гуманітарки: на Одещині зупинили шахрайську схему

На Одещині викрили ділків, які планували продати гуманітарні авто. Фото: Нацполіція

Двоє підприємливих ділків на Одещині вирішили використати війну на свою користь і організували продаж броньованих автівок, які були завезені в Україну як гуманітарна допомога. Схему спільників розсекретили правоохоронці, тож тепер бізнесменів очікує тюрма.

Про це у четвер, 15 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

Військовослужбовець з Одещини разом зі своїм знайомим привіз два броньовані мікроавтобуси Volkswagen TRANSPORTER за спрощеною процедурою. Транспорт оформили ніби-то для благодійної організації з Черкащини. Проте замість допомоги нужденним ці автівки ділки планували продати за 18 000 доларів.

Буси, які хотіли продати ділки. Фото: Нацполція

Схема виявилась невдалою — правоохоронці затримали зловмисників під час реалізації мікроавтобусів, а гроші, які ті встигли отримати, було вилучено як речові докази.

Що вилучили під час затримання. Фото: Нацполіція

Що загрожує

За такі "підприємницькі" таланти обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Якщо провину буде доведено, їм загрожує до семи років позбавлення волі, а також конфіскація майна і заборона обіймати певні посади на строк до трьох років.