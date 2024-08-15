Обстрелы Одесщины негативно отражаются на Молдове: министер Серджиу Лазаренко

Министр окружающей среды Молдовы Серджиу Лазаренку. Фото: Новини.LIVE

Россияне не перестают обстреливать Одесчину, в том числе портовую инфраструктуру, расположенную неподалеку от границы с Молдовой. Подобные российские обстрелы оказывают серьезное экологическое влияние, что также негативно отражается на соседней стране.

Об этом в четверг, 15 августа, во время пресс-брифинга в Одессе сообщил министр окружающей среды Молдовы Серджиу Лазаренку.

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"Нарушения в сфере экологии не имеют границ. Важно, чтобы это понимали как граждане Украины, так и граждане Молдовы, а также граждане всей Европы", — подчеркнул господин Лазаренку.

Министр также отметил, что на встрече с представителями медиа Украины была представлена подробная информация о влиянии медиа на ситуацию в Украине и Республике Молдова, особенно в контексте приграничных регионов. Представитель СМ осудил российскую агрессию и отметил необходимость справедливого завершения войны.

Министры Украины и Молдовы. Фото: Новини.LIVE

"Важно понимать, что иногда невозможно оценить то негативное влияние, которое имеют в экологическом пространстве эти последствия атаки российских на Украину. Мы осуждаем эту агрессию, эту несправедливую военную агрессию против Украины и те эффекты экологического характера, с которыми мы сталкиваемся. И действительно, мы хотим, чтобы эта война справедливо закончилась на формуле мира, частью которой мы являемся", — подчеркнул господин Лазаренку.

Поддержка молдавского правительства подчеркивают обеспокоенность в регионе из-за долгосрочных последствий войны, влияющих не только на Украину, но и на ее соседей. Молдова продолжает сотрудничать с международными партнерами в целях уменьшения экологических рисков и обеспечения безопасности для своих граждан.