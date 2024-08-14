События в Курской области сегодня: мнения одесситов

Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут
Главным событием последних дней стали новости из Курской области. Украинцы внимательно следят за продвижением ВСУ. Обсуждают это на кухнях, предполагают дальнейший сценарий.
Журналисты Новини.LIVE решили узнать, как одесситы относятся к событиям на территории России.
С надеждой на будущее
Неожиданный, но, можно сказать, столь долгожданный прорыв российской границы не остался незамеченным среди рядовых украинцев. Так для одесситов эти события воспринимаются в надежде и прежде всего потому, что родные и близкие находятся на передовой. Кроме этого, это мотивирует дальнейшее продвижение и освобождение наших территорий.
"С надеждой, надежда на то, что муж вернется домой с передовой. Поэтому только надежда", — признается Елена.
"С надеждой, всегда только с надеждой, потому что мы можем двигаться вперед, это мотивирует нас", — подчеркивает Марина.
Люди поддерживают наших войнов и считают, что был выбран очень подходящий момент для атаки. Главное — сейчас не останавливаться.
"Скорее всего, положительно, я сам военный и понимаю, что это такое", — отмечает Владислав.
"С надеждой, они молодцы, они все правильно сделали, это очень удачный момент. Классно", — уверена Нина.
С тревогой и опаской
Тем не менее есть и те, кто относится к событиям в Курской области с настороженностью. Так Аля говорит, что поддерживает украинских защитников, но все же опасается за возможные последствия.
"С тревогой больше, а вообще я нейтрально отношусь. Потому что мне кажется, что из этого ничего хорошего не выйдет", — говорит Аля.
Что ж, большинство одесситов верят в ВСУ и поддерживают наших защитников. События в Курске воспринимаются как достаточно большой шаг к победе. Опасения есть, но все это ожидаемо, ведь полномасштабная война продолжается в стране уже третий год.
Читайте Новини.LIVE!