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Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024 18:43
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
События в Курской области сегодня: мнения одесситов
Указатель на Курск. Фото: Viacheslav Ratynskyi/ REUTERS
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Главным событием последних дней стали новости из Курской области. Украинцы внимательно следят за продвижением ВСУ. Обсуждают это на кухнях, предполагают дальнейший сценарий.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, как одесситы относятся к событиям на территории России.

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С надеждой на будущее

Неожиданный, но, можно сказать, столь долгожданный прорыв российской границы не остался незамеченным среди рядовых украинцев. Так для одесситов эти события воспринимаются в надежде и прежде всего потому, что родные и близкие находятся на передовой. Кроме этого, это мотивирует дальнейшее продвижение и освобождение наших территорий.

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Елена с детьми ждет мужа с передовой. Фото: Новини.LIVE

"С надеждой, надежда на то, что муж вернется домой с передовой. Поэтому только надежда", — признается Елена.

"С надеждой, всегда только с надеждой, потому что мы можем двигаться вперед, это мотивирует нас", — подчеркивает Марина.

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Марину вдохновляет прорыв ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Люди поддерживают наших войнов и считают, что был выбран очень подходящий момент для атаки. Главное — сейчас не останавливаться.

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Владислав оценивает действия ВСУ положительно. Фото: Новини.LIVE

"Скорее всего, положительно, я сам военный и понимаю, что это такое", — отмечает Владислав.

"С надеждой, они молодцы, они все правильно сделали, это очень удачный момент. Классно", — уверена Нина.

Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут - фото 4
Нина уверена, что ВСУ делает все правильно. Фото: Новини.LIVE

С тревогой и опаской

Тем не менее есть и те, кто относится к событиям в Курской области с настороженностью. Так Аля говорит, что поддерживает украинских защитников, но все же опасается за возможные последствия.

Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут - фото 5
Аля опасается событий в Курске. Фото: Новини.LIVE

"С тревогой больше, а вообще я нейтрально отношусь. Потому что мне кажется, что из этого ничего хорошего не выйдет", — говорит Аля.

Что ж, большинство одесситов верят в ВСУ и поддерживают наших защитников. События в Курске воспринимаются как достаточно большой шаг к победе. Опасения есть, но все это ожидаемо, ведь полномасштабная война продолжается в стране уже третий год.

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