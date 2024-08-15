Наслідки атаки на Одесу 14 серпня: деталі від міськради

Вибиті вікна в одеському будинку внаслідок атаки росіян. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Внаслідок ракетного удару, що стався ввечері 14 серпня, в Одесі було зазнало руйнувань вісім житлових будинків. Повний обсяг пошкоджень досі встановлюється — комунальники продовжують обстеження будинків.

Про це у четвер, 15 серпня, повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

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Наразі зафіксовано, що у восьми житлових будинках міста вибуховою хвилею вибито 31 вікно в 19 квартирах. Працівники КП "ЖКС Порто-Франківський" продовжують обстеження для визначення точної кількості руйнувань та оцінки збитків.

Допис міської ради. Фото: скриншот

Куди звертатись по допомогу

Одесити, чиї домівки постраждали внаслідок обстрілу, можуть звертатися за допомогою та консультацією щодо оформлення матеріальної допомоги на заміну вибитих вікон до Приморської районної адміністрації:

Адреса: вул. Канатна, 134

Телефони: (048) 705-75-00, 066-736-95-01.

Також можна звертатися до Департаменту з благоустрою міста:

Адреса: вул. Коблевська, 13

Телефони: (048) 740-78-00, (048) 740-78-01.