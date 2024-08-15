Наслідки атаки на Одесу 14 серпня: деталі від міськради

Наслідки ракетного удару по Одесі — у міськраді повідомили деталі пошкоджень
Внаслідок ракетного удару, що стався ввечері 14 серпня, в Одесі було зазнало руйнувань вісім житлових будинків. Повний обсяг пошкоджень досі встановлюється — комунальники продовжують обстеження будинків.
Про це у четвер, 15 серпня, повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.
Дані міської ради Одеси
Наразі зафіксовано, що у восьми житлових будинках міста вибуховою хвилею вибито 31 вікно в 19 квартирах. Працівники КП "ЖКС Порто-Франківський" продовжують обстеження для визначення точної кількості руйнувань та оцінки збитків.
Куди звертатись по допомогу
Одесити, чиї домівки постраждали внаслідок обстрілу, можуть звертатися за допомогою та консультацією щодо оформлення матеріальної допомоги на заміну вибитих вікон до Приморської районної адміністрації:
Адреса: вул. Канатна, 134
Телефони: (048) 705-75-00, 066-736-95-01.
Також можна звертатися до Департаменту з благоустрою міста:
Адреса: вул. Коблевська, 13
Телефони: (048) 740-78-00, (048) 740-78-01.
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