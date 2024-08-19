Песни Цоя в центре Одессы: детали речевого скандала

Музыкант, участник языкового конфликта. Фото: скриншот

В Одессе разразился языковой скандал из-за выступления уличного музыканта на Дерибасовской. Парень исполнял песни на русском языке, в том числе композиции Виктора Цоя, что вызвало возмущение одесситки — она сняла инцидент на видео.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали скандала

Местная блоггер Юлия гуляла вечером по Дерибасовской и услышала, как уличный музыкант исполнял песни Виктора Цоя. Девушка резко отреагировала на выбор песен и спросила на видео у музыканта его мысли и позиции. Парень, в свою очередь, попытался запретить съемку.

"Я не разрешаю съемку. Я не согласен на съемку, потому что вы смотрите камеру. Уберите камеру, пожалуйста. Это украинские исполнители на русском языке. Валентин Стрикало, Бумбокс. Супер. Виктор Цой вообще советский гражданин еще" , — ответил уличный. музыкант.

Девушка на сторож в соцсети отметила, что среди основных тезисов парня было и то, что русскоязычные песни показывают людям то, что в Одессе не унижают людей, которые общаются на языке агрессора и это даже идет на пользу обществу.

"Думаю, может, какой я счастливый человек, сейчас заеду на Дерибасовскую, возьму там себе поесть и поеду спокойно домой. Зашла на Дерибасовскую, зачем я это сделала... Хорошо, что я здесь живу и я понимаю, что, блин, здесь есть нормальные люди, но если бы я приехала так в Одессу впервые, это было бы в последний раз, честно", — заявила девушка на видео.