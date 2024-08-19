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Пьяный пенсионер с Одесчины открыл стрельбу по животным — подробности

19 августа 2024 11:51
Верзилова Єлизавета - редактор
Стрелял по собакам: в Одесской области задержали пенсионера
В Одесской области задержали стрелка. Фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

Пенсионер из Одесчины открыл стрельбу из пневматического револьвера по животным. После того, как мужчина произвел несколько выстрелов, он хотел скрыться, однако правоохранители быстро обнаружили нарушителя.

Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали события

В городе Килия в Одесской области 73-летний местный житель решил "побороться" с соседскими собаками. После этого мужчина решил пойти на детскую площадку, где общался с двумя 15-летними девушками. Одна из них, увидев револьвер, скрылась, другая осталась на месте. Как выяснилось, мужчина был пьян и объяснил полицейским, что стрелял в собак, которые, по его мнению, мешали ему отдыхать.

Пенсионер стрелял по собакам.
Запись действий нарушителя с видеокамер. Фото: Нацполиция

Задержание и подозрение

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, ни люди, ни животные. Полиция изъяла у мужчины револьвер с патроном Флобера и восемь стреляных гильз, направленных на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Продолжается расследование, в ходе которого будут опрошены свидетели и проведены все необходимые следственные действия для окончательной правовой оценки действиям правонарушителя.

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