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П’яний пенсіонер з Одещини відкрив стрілянину по тваринах — подробиці

19 серпня 2024 11:51
Верзілова Єлизавета - редактор
Стріляв по собаках: на Одещині затримали пенсіонера
На Одещині затримали стрілка. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

Пенсіонер з Одещини відкрив стрілянину з пневматичного револьвера по тваринах. Після того, як чоловік здійснив кілька пострілів, хотів сховатись, проте правоохоронці швидко знайшли порушника.

Про це у понеділок, 19 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі події 

У місті Кілія на Одещині 73-річний місцевий житель вирішив "поборотися" із сусідськими собаками. Після цього чоловік вирішив піти на дитячий майданчик, де спілкувався з двома 15-річними дівчатами. Одна з них, побачивши револьвер, втекла, інша залишилась на місці. Як з’ясувалося, чоловік був п’яний і пояснив поліцейським, що стріляв у собак, які, на його думку, заважали йому відпочивати.

Пенсіонер стріляв по собакам.
Запис дій порушника з відеокамер. Фото: Нацполіція

Затримання та підозра

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, ні люди, ні тварини. Поліція вилучила у чоловіка револьвер із патроном Флобера та вісім стріляних гільз, які направлено на експертизу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Триває розслідування, під час якого будуть опитані свідки та проведено всі необхідні слідчі дії для надання остаточної правової оцінки діям правопорушника.

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