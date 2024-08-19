В Одесі на Старосінній площі жінка просто неба на вуличній лавці народила дівчинку

Жінка з новонародженою дитиною на Старосінній площі. Фото: Telegram-канал "Одесса INFO"

В Одесі на Старосінній площі жінка народила дитину. Пологи пройшли на вуличній лавці.

Про це в неділю, 18 серпня, повідомили місцеві Telegram-канали.

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Інформація про те, що на Старосінній площі з'явилася на світ дівчинка розлетілася по пабліках увечері 18 серпня після 18:00. Подробиці події невідомі, однак на фото, яке шириться Telegram-каналами видно, що породілля лежить на лавці посеред людної площі.

На Старосінній площі розташована автостанція, тож не виключено, що пологи в жінки могли розпочатися, коли вона чекала на прибуття транспорту.

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