В Одесі на Старосінній площі жінка просто неба на вуличній лавці народила дівчинку

В Одесі жінка народила дитину на лавці посеред площі, — місцеві пабліки
В Одесі на Старосінній площі жінка народила дитину. Пологи пройшли на вуличній лавці.
Про це в неділю, 18 серпня, повідомили місцеві Telegram-канали.
Що відомо про народження дитини на Старосінній площі
Інформація про те, що на Старосінній площі з'явилася на світ дівчинка розлетілася по пабліках увечері 18 серпня після 18:00. Подробиці події невідомі, однак на фото, яке шириться Telegram-каналами видно, що породілля лежить на лавці посеред людної площі.
На Старосінній площі розташована автостанція, тож не виключено, що пологи в жінки могли розпочатися, коли вона чекала на прибуття транспорту.
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