В Одессе на Древней площади женщина под открытым небом на уличной скамейке родила девочку

Женщина с новорожденным на Старосенной площади. Фото: Telegram-канал "Одесса INFO"

В Одессе на Старосенной площади женщина родила ребенка. Роды прошли на уличной скамейке.

Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщили местные Telegram-каналы.

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Информация о том, что на Старосенной площади появилась на свет девочка разлетелась по пабликам вечером 18 августа после 18:00. Подробности происшествия неизвестны, однако на фото, которое распространяют Telegram-каналы видно, что роженица лежит на скамейке посреди людной площади.

На Старосенней площади расположена автостанция, поэтому не исключено, что роды у женщины могли начаться, когда она ждала прибытия транспорта.

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