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Треба набрати води — один з бюветів в Одесі не працюватиме

19 серпня 2024 13:14
Верзілова Єлизавета - редактор
Робота бювета в Одесі припинена: деталі від міськради
Люди набрали воду в бюветі Одеси. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні та завтра, 19 й 20 серпня, бюветний комплекс по вул. Дальницькій, 25 в Одесі працювати не буде. Там проводитимуться регламентні роботи.

Про це у понеділок, 19 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Відновлення роботи бювету планується вже з середи, 21 серпня. до того часу комунальники проводитимуть ремонтні  роботу свердловинного насосу. А вже з середи одесити знову зможуть користуватися комплексом лише після завершення необхідних заходів. 

Бювет в Одесі не працює
Допис міськради. Фото: скриншот

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

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