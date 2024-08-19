Робота бювета в Одесі припинена: деталі від міськради

Люди набрали воду в бюветі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні та завтра, 19 й 20 серпня, бюветний комплекс по вул. Дальницькій, 25 в Одесі працювати не буде. Там проводитимуться регламентні роботи.

Про це у понеділок, 19 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Відновлення роботи бювету планується вже з середи, 21 серпня. до того часу комунальники проводитимуть ремонтні роботу свердловинного насосу. А вже з середи одесити знову зможуть користуватися комплексом лише після завершення необхідних заходів.

Допис міськради. Фото: скриншот

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.