Робота бювета в Одесі припинена: деталі від міськради

Треба набрати води — один з бюветів в Одесі не працюватиме
Сьогодні та завтра, 19 й 20 серпня, бюветний комплекс по вул. Дальницькій, 25 в Одесі працювати не буде. Там проводитимуться регламентні роботи.
Про це у понеділок, 19 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Коли відновить роботу
Відновлення роботи бювету планується вже з середи, 21 серпня. до того часу комунальники проводитимуть ремонтні роботу свердловинного насосу. А вже з середи одесити знову зможуть користуватися комплексом лише після завершення необхідних заходів.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Читайте Новини.LIVE!