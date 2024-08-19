В Николаевской области сейчас раздаются взрывы
19 августа 2024 12:23
Взрывы в Николаевской области раздаются сегодня, 19 августа. Иллюстративное фото: скриншот
Жители Николаевщины сейчас, 19 августа, слышали взрывы. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога, военные предупредили об угрозе применения баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы Николаевской области 19 августа
В Воздушных силах сообщали об угрозе баллистики с востока и территории временно оккупированного Крыма в регионах, на территории которых раздается сигнал тревоги. Взрывы Николаевской области прозвучали в 12:22 сегодня, 19 августа.
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Где раздается тревога
Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных и центральных областей Украины. Сигнал раздается также во временно оккупированном Крыму, Донецкой и Луганщине.
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