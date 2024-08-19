На Миколаївщина зараз лунають вибухи
19 серпня 2024 12:23
Вибухи на Миколаївщині лунають сьогодні, 19 серпня. Ілюстративне фото: скриншот
Жителі Миколаївщини зараз, 19 серпня, чули вибухи. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога, військові попередили про загрозу застосування балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи на Миколаївщині 19 серпня
У Повітряних силах повідомляли про загрозу балістики зі сходу та з території тимчасово окупованого Криму у регіонах, на території яких лунає сигнал тривоги. Вибухи на Миколаївщині пролунали о 12:22 сьогодні, 19 серпня.
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Де лунає тривога
Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територіюпівденних та центральних областей України. Сигнал лунає також у тимчасово окупованому Криму, на Донеччині та Луганщині.
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