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Успішна операція ГУР на Кінбурнській косі — вражаюче відео роботи бійців

19 серпня 2024 13:43
Верзілова Єлизавета - редактор
Кінбурнська коса: ГУР провели успішну операцію і назвали втрати
Знищення позицій ворога за Кінбурнській косі. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Воїни групи "Циклон" Міжнародного легіону ГУР МО України взяли участь в операції на Миколївщині. Бійці зафільмували вогневе ураження та знищення ворожих цілей, зокрема техніки та живої сили окупантів на Кінбурнській косі.

Ефектне відео знищення ворожих об'єктів було оприлюднене у понеділок, 19 серпня, на сторінці ГУР у Telegram.

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Що було знищено

Розвідувальники завдали влучних ударів по бронемашинам, мінометам та кулеметам ворога — усього було знищено близько 10-ти одиниць військової техніки. Окрім цього, прицільних атак українські бійці завдали і по позиціях із живою силою. Усього було уражено та знищено:

  • Кулеметні розрахунки; 
  • мінометний розрахунок; 
  • розрахунок ПТРК;
  • БМ "Тигр";
  • пікап; 
  • БТР з особовим складом;
  • УАЗ с особовим складом; 
  • УАЗ; 
  • антена; 
  • спостережні пункти;
  • особові склади в будинках.

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13:43 Успішна операція ГУР на Кінбурнській косі — вражаюче відео роботи бійців

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