Кінбурнська коса: ГУР провели успішну операцію і назвали втрати

Успішна операція ГУР на Кінбурнській косі — вражаюче відео роботи бійців
19 серпня 2024 13:43
Знищення позицій ворога за Кінбурнській косі. Фото: скриншот
Воїни групи "Циклон" Міжнародного легіону ГУР МО України взяли участь в операції на Миколївщині. Бійці зафільмували вогневе ураження та знищення ворожих цілей, зокрема техніки та живої сили окупантів на Кінбурнській косі.
Ефектне відео знищення ворожих об'єктів було оприлюднене у понеділок, 19 серпня, на сторінці ГУР у Telegram.
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Що було знищено
Розвідувальники завдали влучних ударів по бронемашинам, мінометам та кулеметам ворога — усього було знищено близько 10-ти одиниць військової техніки. Окрім цього, прицільних атак українські бійці завдали і по позиціях із живою силою. Усього було уражено та знищено:
- Кулеметні розрахунки;
- мінометний розрахунок;
- розрахунок ПТРК;
- БМ "Тигр";
- пікап;
- БТР з особовим складом;
- УАЗ с особовим складом;
- УАЗ;
- антена;
- спостережні пункти;
- особові склади в будинках.
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