Кінбурнська коса: ГУР провели успішну операцію і назвали втрати

Знищення позицій ворога за Кінбурнській косі. Фото: скриншот

Воїни групи "Циклон" Міжнародного легіону ГУР МО України взяли участь в операції на Миколївщині. Бійці зафільмували вогневе ураження та знищення ворожих цілей, зокрема техніки та живої сили окупантів на Кінбурнській косі.

Ефектне відео знищення ворожих об'єктів було оприлюднене у понеділок, 19 серпня, на сторінці ГУР у Telegram.

Читайте також:

Що було знищено

Розвідувальники завдали влучних ударів по бронемашинам, мінометам та кулеметам ворога — усього було знищено близько 10-ти одиниць військової техніки. Окрім цього, прицільних атак українські бійці завдали і по позиціях із живою силою. Усього було уражено та знищено: