Украина не будет вводить войска на территорию Молдовы – эксминистр РМ

Тирасполь, территория Приднестровского региона Молдовы. Фото: REUTERS/VLADISLAV BACHEV

Ситуация с Приднестровским регионом Молдовы до сих пор остается неопределенной, ведь регион зависит от российского военного присутствия и поддержки. Украина, в свою очередь, соблюдает все международные соглашения и не планирует каких-либо военных действий на территории соседней страны без ее согласия.

Об этом в эфире для Киев24 заявил экс-министр Минобороны Молдовы Анатолий Шалару.

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Заявление экс-министра

По мнению экс-министра Минобороны, было бы желательно, если бы Молдова вместе с Украиной решили вопрос присутствия российских войск в Приднестровье. Однако страна рассматривает жителей этого региона как своих граждан и не намерена предпринимать военных действий против них.

"И Украина не будет нападать на Республику Молдова. Было бы желательно, по моему мнению, если бы Молдова вместе с Украиной решили вопрос присутствия российских войск в Приднестровье. Но РМ рассматривает жителей Приднестровья как собственных граждан и не может предпринимать военные действия против них ", — заявил Анатолий Шалару.

Непризнанное Приднестровье: что известно

25 августа 1991 года, только на второй день после провозглашения независимостью Украины, на территории Молдовы была провозглашена так называемая Приднестровская Молдавская Республика. Этот регион площадью 4 163 км (что в пять раз больше города Киева) стал центром одного из первых замороженных конфликтов на постсоветском пространстве.

Приднестровье с населением около полумиллиона человек с момента своего возникновения остается неподконтрольным официальным властям Молдовы. Начавшийся на фоне распада СССР конфликт в Приднестровье стал своеобразной "первой серией" в ряде конфликтов, которые Россия разжигала и поддерживала на территориях бывших советских республик. В настоящее время Приднестровье продолжает существовать как непризнанное государство, зависимое от РФ.