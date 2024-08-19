Одесситок завербовали для предоставления интимных услуг: детали от полиции

Вербовала уязвимых одесситок для эскорта — полиция задержала предпринимательницу
Жительница Киевщины завербовала двух одесситок для предоставления сексуальных услуг за границей. За такие услуги по "трудоустройству" она должна была получить немалый процент, но теперь ей грозит тюрьма.
Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Детали преступления
35-летняя жительница Киевщины искала уязвимых женщин для того, чтобы "устроить их" на работу по предоставлению услуг интимного характера в одной из стран Азии. Двум одесситкам 28 лет организатор обещала от 500 до 1000 долларов за ночь. За такие деньги они должны были предоставлять услуги vip-эскорта богатым людям, а затем переходить в более приватную обстановку. За это, согласно схеме, организатор должна была получить по 5000 долларов с каждой как "процент" от их заработка.
Задержание и подозрение
Женщину задержали сотрудники миграционной полиции. Организатор призналась в своих намерениях, а во время обыска по месту жительства женщины правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карточки, деньги, "черновые" записи и другие доказательства противоправной деятельности.
Следователи сообщили правонарушительнице о подозрении по ч.ч. 1 и 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины в вербовке человека, совершенное с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния потерпевшего, в том числе повторно, теперь женщине грозит до 12 лет заключения. В настоящее время "бизнесвумен" находится под домашним арестом.
Читайте Новини.LIVE!