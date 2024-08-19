Одесситок завербовали для предоставления интимных услуг: детали от полиции

Задержали "бизнесвумен", которая вербовала одесситок. Фото: Нацполиция

Жительница Киевщины завербовала двух одесситок для предоставления сексуальных услуг за границей. За такие услуги по "трудоустройству" она должна была получить немалый процент, но теперь ей грозит тюрьма.

Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

35-летняя жительница Киевщины искала уязвимых женщин для того, чтобы "устроить их" на работу по предоставлению услуг интимного характера в одной из стран Азии. Двум одесситкам 28 лет организатор обещала от 500 до 1000 долларов за ночь. За такие деньги они должны были предоставлять услуги vip-эскорта богатым людям, а затем переходить в более приватную обстановку. За это, согласно схеме, организатор должна была получить по 5000 долларов с каждой как "процент" от их заработка.

Правоохранители разоблачили нелегальный бизнес. Фото: Нацполиция

Задержание и подозрение

Женщину задержали сотрудники миграционной полиции. Организатор призналась в своих намерениях, а во время обыска по месту жительства женщины правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карточки, деньги, "черновые" записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Вещественные доказательства. Фото: Нацполиция

Следователи сообщили правонарушительнице о подозрении по ч.ч. 1 и 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины в вербовке человека, совершенное с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния потерпевшего, в том числе повторно, теперь женщине грозит до 12 лет заключения. В настоящее время "бизнесвумен" находится под домашним арестом.