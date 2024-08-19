Подпольный бизнес в Одессе: дельцы торговали гаджетами

В Одессе разоблачили сеть подпольных предпринимателей. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе накрыли подпольную схему по продаже контрафактных гаджетов, действовавшую в течение трех лет. Они продавали подделки в соцсетях и отправляли по почте по всей стране, но теперь весь товар дельцов изъяли, а их взяли под стражу.

Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Детали преступления

Местные одесские "предприниматели" смогли создать целый канал распространения поддельных электронных устройств. Дельцы замаскировали их под оригинальную продукцию известных мировых брендов.

Страница дельцов. Фото: БЭБ

Сообщники создали страницу в соцсети, на которой рекламировали свой товар и находили клиентов. В течение трех лет одесситы обманывали покупателей и отправляли им подделки по цене немного дешевле оригинала. Убытки компании-правовладельцу бренда составили более 6,5 млн грн.

Обыски

В ходе обысков правоохранители изъяли смарт-часы, наушники, блоки питания и другие аксессуары, маркированные логотипами популярного бренда. Кроме того, были найдены мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты и черновая документация, которая доказывает незаконную деятельность. Стоимость изъятого имущества оценивается в 4,5 млн грн.

Контрафактная продукция. Фото: Одесская областная прокуратура

Что угрожает

Организатору и двум участникам этой "успешной" бизнес-операции поставлено в известность о подозрении в использовании товарного знака (ч. 3 ст. 229 УК Украины). Для них избрана мера пресечения в виде залога, а максимальное наказание — штраф до 255 тыс. грн.