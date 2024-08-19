УДП скорочує робочий день: підприємство бореться з кризою

Судно йде річкою. Фото: скриншот з відео УДП.

Через загострення кризи на дунайському ринку річкових перевезень Українське Дунайське пароплавство (УДП) оголосило про перехід на шестигодинний робочий день. Це дозволить підприємству скоротити витрати та зберегти ефективність роботи підприємства.

Про це у понеділок, 19 серпня, повідомила пресслужба УДП.

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Причини змін

УДП зазначає, що для конкурування дунайських портів з одеськими необхідні знижки на залізничні перевезення до Ізмаїлу. До того ж мілководдя ускладнює рух баржевих караванів, а деякі клієнти через це взяли паузу в роботі. Також через спеку скоротились обсяги агропродукції, яка експортується Дунаєм.

"На відміну від минулих криз, ми принципово не працюємо у збиток. Не створюємо заборгованість. Всі наші рейси прибуткові. Флот працює в плюс. Увесь вантаж, що "рахується", з ринку ми забираємо. Але такого вантажу дуже небагато, фрахтові ставки на мінімумі, тож рентабельність мінімальна", — йдеться у повідомленні.

Частина допису УДП. Фото: скриншот

Оптимізація процесів

УДП тепер працюватиме шість годин на добу. Також в адміністрації розпочали процес оптимізації штату та скорочення накладних витрат, які наразі складають 70% всіх витрат компанії.

"Що далі? У нас є бачення, як диверсифікувати роботу компанії, створити нові робочі місця. У пароплавства величезний потенціал. Але щоб його розкрити, компанія має вистояти", — зазначили у відомстві.



Попри проблеми, підприємство не зупиняє модернізаційні проєкти, що є умовою для збереження потенціалу і розвитку компанії в майбутньому.