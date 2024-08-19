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Окупанти переміщують радянську техніку до аеродрому у Криму — що відомо

19 серпня 2024 17:28
Верзілова Єлизавета - редактор
Радянський ЗРК росіян у Криму: окупанти стягують техніку до Бельбеку
Росіяни переміщують радянський ЗРК до Севастополю. Ілюстративне фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Російські окупанти продовжують зміцнювати свої оборонні позиції в окупованому Криму, зокрема в районі Севастополя. Нещодавно партизани зафіксували перекидання застарілого зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Оса" до аеродрому Бельбек, що під Севастополем.

Про це у понеділок, 19 серпня, повідомив Telegram-канал "Крымский ветер".

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Переміщення "Оси"

Нещодавно в районі Бельбеку було зафіксовано перекидання застарілих зенітних ракетних комплексів (ЗРК) "Оса". Аеродром Бельбек розташований за 15 км на північний захід від центру Севастополя, поблизу населеного пункту Любимівка. Він має стратегічне значення для російської армії, оскільки забезпечує авіаційне прикриття та швидке реагування на потенційні загрози в Чорноморському регіоні.

Переміщення техніки росіян до Бельбеку
Допис каналу. Фото: скриншот

Аеродром був одним з ключових об'єктів у Криму ще за радянських часів, а після анексії Криму Росією в 2014 році його інтенсивно використовують для розміщення військових літаків, включаючи винищувачі та бомбардувальники. 

Росіяни переміщують ЗРК до Севастополя
Переміщення техніки росіян у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

"Оса" — що відомо

"Оса" — це радянський ЗРК, який був прийнятий на озброєння ще в 1971 році. Хоча цей комплекс має певні можливості для захисту від авіаційних загроз, він значно поступається сучасним зенітним системам, які зараз активно використовуються на полі бою.

ЗРК "Оса"
Радянський ЗРК "Оса". Фото: росЗМІ

Використання такої застарілої техніки може свідчити про дефіцит сучасних засобів ППО у російської армії, що, ймовірно, є наслідком інтенсивних атак ЗСУ по окупованому півострову.

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