Советский ЗРК россиян в Крыму: оккупанты стягивают технику в Бельбек

Оккупанты перемещают советскую технику на аэродром в Крыму — что известно
Российские оккупанты продолжают укреплять свои оборонные позиции в оккупированном Крыму, в частности в районе Севастополя. Недавно партизаны зафиксировали перебрасывание устаревшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Оса" на аэродром Бельбек под Севастополем.
Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".
Перемещение "Осы"
Недавно в районе Бельбека было зафиксировано перебрасывание устаревших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Оса". Аэродром Бельбек расположен в 15 км северо-западнее от центра Севастополя, вблизи населенного пункта Любимовка. Он имеет стратегическое значение для российской армии, поскольку обеспечивает авиационное прикрытие и быстрое реагирование на потенциальные угрозы в Черноморском регионе.
Аэродром был одним из ключевых объектов в Крыму еще в советское время, а после аннексии Крыма Россией в 2014 году его интенсивно используют для размещения военных самолетов, включая истребители и бомбардировщики.
"Оса" — что известно
"Оса" — это советский ЗРК, принятый на вооружение еще в 1971 году. Хотя этот комплекс имеет определенные возможности для защиты от авиационных угроз, он значительно уступает современным зенитным системам, которые сейчас активно используются на поле боя.
Использование такой устаревшей техники может свидетельствовать о дефиците современных средств ПВО в российской армии, что, вероятно, является результатом интенсивных атак ВСУ по оккупированному полуострову.
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