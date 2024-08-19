Советский ЗРК россиян в Крыму: оккупанты стягивают технику в Бельбек

Россияне перемещают советский ЗРК в Севастополь. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские оккупанты продолжают укреплять свои оборонные позиции в оккупированном Крыму, в частности в районе Севастополя. Недавно партизаны зафиксировали перебрасывание устаревшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Оса" на аэродром Бельбек под Севастополем.

Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

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Перемещение "Осы"

Недавно в районе Бельбека было зафиксировано перебрасывание устаревших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Оса". Аэродром Бельбек расположен в 15 км северо-западнее от центра Севастополя, вблизи населенного пункта Любимовка. Он имеет стратегическое значение для российской армии, поскольку обеспечивает авиационное прикрытие и быстрое реагирование на потенциальные угрозы в Черноморском регионе.

Сообщение канала. Фото: скриншот

Аэродром был одним из ключевых объектов в Крыму еще в советское время, а после аннексии Крыма Россией в 2014 году его интенсивно используют для размещения военных самолетов, включая истребители и бомбардировщики.

Перемещение техники русских в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind

"Оса" — что известно

"Оса" — это советский ЗРК, принятый на вооружение еще в 1971 году. Хотя этот комплекс имеет определенные возможности для защиты от авиационных угроз, он значительно уступает современным зенитным системам, которые сейчас активно используются на поле боя.

Советский ЗРК "Оса". Фото: росСМИ

Использование такой устаревшей техники может свидетельствовать о дефиците современных средств ПВО в российской армии, что, вероятно, является результатом интенсивных атак ВСУ по оккупированному полуострову.