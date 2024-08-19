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Оккупанты перемещают советскую технику на аэродром в Крыму — что известно

19 августа 2024 17:28
Верзилова Єлизавета - редактор
Советский ЗРК россиян в Крыму: оккупанты стягивают технику в Бельбек
Россияне перемещают советский ЗРК в Севастополь. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

Российские оккупанты продолжают укреплять свои оборонные позиции в оккупированном Крыму, в частности в районе Севастополя. Недавно партизаны зафиксировали перебрасывание устаревшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Оса" на аэродром Бельбек под Севастополем.

Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

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Перемещение "Осы"

Недавно в районе Бельбека было зафиксировано перебрасывание устаревших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Оса". Аэродром Бельбек расположен в 15 км северо-западнее от центра Севастополя, вблизи населенного пункта Любимовка. Он имеет стратегическое значение для российской армии, поскольку обеспечивает авиационное прикрытие и быстрое реагирование на потенциальные угрозы в Черноморском регионе.

Перемещение техники россиян в Бельбек
Сообщение канала. Фото: скриншот

Аэродром был одним из ключевых объектов в Крыму еще в советское время, а после аннексии Крыма Россией в 2014 году его интенсивно используют для размещения военных самолетов, включая истребители и бомбардировщики.

Россияне перемещают ЗРК в Севастополь
Перемещение техники русских в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind

"Оса" — что известно

"Оса" — это советский ЗРК, принятый на вооружение еще в 1971 году. Хотя этот комплекс имеет определенные возможности для защиты от авиационных угроз, он значительно уступает современным зенитным системам, которые сейчас активно используются на поле боя.

ЗРК "Оса"
Советский ЗРК "Оса". Фото: росСМИ

Использование такой устаревшей техники может свидетельствовать о дефиците современных средств ПВО в российской армии, что, вероятно, является результатом интенсивных атак ВСУ по оккупированному полуострову.

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