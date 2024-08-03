В Одесі хочуть пробурити артезіанську свердловину

В Одесі не можуть знайти підрядника для буріння артезіанської свердловини
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон міста Одеса вкотре оголосив про плани будівництва ще одного бюветного комплексу з артезіанською свердловиною. Його хочуть звести у Пересипському районі. Вартість робіт оцінили у понад 14 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
Де побудують новий бювет
Відомо, що комплекс побудують у сквері "Зоряний" за адресою м. Одеса, проспект Добровольського, 82. Роботи мають бути виконані до кінця червня 2025 року. Загальна кошторисна вартість бюветного комплексу — 14 340 642 грн.
Тендер оголошений вдруге
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон міста Одеса оголосив тендер вдруге, перший тендер був оголошений на початку червня, в ньому взяв участь тільки один підрядник під назвою "Гидромонтаж 1". Він запропонував ціну на декілька мільйонів нижчу від оголошеної, а саме 11 528 303 грн, та його пропозиція була відхилена з невідомих причин.
Що планують зробити:
- підготувати ґрунт;
- провести труби та електрику;
- облаштувати майданчик навкруги;
- пробурити свердловину;
- облаштувати помпову станцію.
Загалом у тендерній документації зазначено понад 230 різних робіт. Наразі охочих взятися до роботи немає.
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