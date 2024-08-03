В Одесі хочуть пробурити артезіанську свердловину

Наповнення пляшок водою з бювету. Фото: Новини.LIVE

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон міста Одеса вкотре оголосив про плани будівництва ще одного бюветного комплексу з артезіанською свердловиною. Його хочуть звести у Пересипському районі. Вартість робіт оцінили у понад 14 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Де побудують новий бювет

Відомо, що комплекс побудують у сквері "Зоряний" за адресою м. Одеса, проспект Добровольського, 82. Роботи мають бути виконані до кінця червня 2025 року. Загальна кошторисна вартість бюветного комплексу — 14 340 642 грн.

Тендер оголошений вдруге

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон міста Одеса оголосив тендер вдруге, перший тендер був оголошений на початку червня, в ньому взяв участь тільки один підрядник під назвою "Гидромонтаж 1". Він запропонував ціну на декілька мільйонів нижчу від оголошеної, а саме 11 528 303 грн, та його пропозиція була відхилена з невідомих причин.

Що планують зробити:

підготувати ґрунт;

провести труби та електрику;

облаштувати майданчик навкруги;

пробурити свердловину;

облаштувати помпову станцію.

Загалом у тендерній документації зазначено понад 230 різних робіт. Наразі охочих взятися до роботи немає.