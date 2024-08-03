В Одессе хотят пробурить артезианскую скважину

Наполнение бутылок водой из бювета. Фото: Новини.LIVE

Департамент экологии и развития рекреационных зон города Одесса объявил о планах строительства еще одного бюветного комплекса с артезианской скважиной. Его хотят построить в Пересыпском районе. Стоимость работ оценили более чем в 14 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Где построят новый бювет

Известно, что комплекс будет построен в сквере "Звездный" по адресу г. Одесса, проспект Добровольского, 82. Работы должны быть выполнены до конца июня 2025 года. Общая сметная стоимость бюветного комплекса — 14 340 642 грн.

Тендер объявлен второй раз

Департамент экологии и развития рекреационных зон города Одесса объявил тендер второй раз, первый тендер был объявлен в начале июня, в нем принял участие только один подрядчик под названием "Гидромонтаж 1". Он предложил цену на несколько миллионов ниже объявленной, а именно — 11 528 303 грн, и его предложение было отклонено по неизвестным причинам.

Что планируют сделать:

подготовить почву;

провести трубы и электричество;

обустроить площадку вокруг;

пробурить скважину;

обустроить помповую станцию.

В тендерной документации указано более 230 различных работ. Пока желающих приступить к работе нет.