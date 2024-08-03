Одесса в эпицентре скандала: Труханова раскритиковали за "одесский миф"

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: kozytskyy_maksym_official

Скандал вокруг переименований улиц в Одессе не утихает. В этот раз Геннадий Труханов подвергся жесткой критике от руководства Львова из-за "защиты русских культурных символов".

Соответствующее сообщение в субботу, 3 августа, в своем Telegram-канале опубликовал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Читайте также:

Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот

Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот 1/2 ​ 2



В частности, как видно из сообщения, Козыцкому не понравилось видео мэра Одессы, где Труханов предположил, что решение о переименовании 80 топонимов "обнулит" город. Глава Львовской ОВА отметил, что с 27 апреля по 27 июля 2024 года, согласно закону, начальники областных военных администраций были обязаны завершить процесс деколонизации, если за предыдущие 9 месяцев этого не сделали сами общины.

"В Одессе городской голова Геннадий Труханов пошел дальше: он смонтировал специальное видео, где защищал имперский миф о том, что Одесса немыслима без "большой" русской культуры и таких фигур, как Жванецкий, Пушкин, Ильф и Петров", — пишет Козицкий.

Он также напомнил Геннадию Труханову, что Одесса каждый вечер страдает от агрессии со стороны российских оккупантов. Захватчики обстреливают город ракетами и дронами. Также Максим Козицкий предположил, что это видео специально сделано для ностальгически настроенных избирателей и еще несколько причин поведения одесского мэра.

"У господина Труханова какой-то стокгольмский синдром — когда жертва дальше любит своего палача, или он просто решил хайпануть на подыгрыше ностальгически настроенным избирателям? Есть еще третий вариант. И его должна проверить Служба безопасности Украины", — пишет глава Львовской ОВА.

Напоследок Максим Козицкий выразил поддержку тем одесситам, которые занимались переименованиями топонимов в Одессе и области.

"Хочу поддержать этим сообщением всех сознательных одесситов, наших защитников, активную общественность, которые наработали и провели сложнейшую адвокационную кампанию по деколонизации топонимов в городе и области", — написал он.

Глава ОВА также сообщил, что на Львовщине до января 2024 года демонтировали все советские памятники, абсолютное большинство из которых прославляли армию оккупантов. И до 27 июля переименовали все известные нам топонимы, связанные с российско-советской пропагандой.