В Одесі жінки відбивали чоловіка від людей у військовій формі

Сутичка в Одесі з людьми у військові формі. Фото: скриншот

На Куликовому полі в Одесі сьогодні, 3 серпня, відбулася сутичка між людьми у військовій формі та цивільними. Жінки намагалися відбити чоловіка.

Відповідне відео у суботу, 3 серпня, з'явилося в місцевих Telegram-каналах.

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На відео, яке поширюється в соціальних мережах, видно штовханину між жінками та ймовірно представниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Причина конфлікту поки що не встановлена, але на записі видно, як одна з жінок прикриває собою чоловіка і проклинає людей у формі.

"Будьте ви прокляті!" — кричить жінка.

Окрім цього, згодом після того, як четверо у військовому вбранні намагаються відтягнути цивільного, жінка починає їх бити руками та капцем. Також відбивати чоловіка їй допомагає ще одна дівчина, а ще одна стоїть осторонь та спостерігає.