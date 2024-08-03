В Одессе женщины отбивали мужчину от людей в военной форме

Схватка в Одессе с людьми в военной форме. Фото: скриншот

На Куликовом поле в Одессе сегодня, 3 августа, произошла стычка между людьми в военной форме и гражданскими. Женщины пытались отбить мужчину.

Соответствующее видео в субботу, 3 августа, появилось в местных Telegram-каналах.

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На видео, которое распространяется в социальных сетях, видна толкотня между женщинами и предположительно представителями Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Причина конфликта пока не установлена, но на записи видно, как одна из женщин прикрывает мужчину и проклинает людей в форме.

"Будьте вы прокляты!" — кричит женщина.

Кроме этого, впоследствии после того, как четверо в военном наряде пытаются оттащить гражданского, женщина начинает их избивать руками и тапком. Также отбивать мужчину ей помогает еще одна девушка, а одна стоит в стороне и наблюдает.