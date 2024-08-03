В сети появились фото укрытий на пляже в Севастополе

Укрытие на пляже в Севастополе. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Крыму на третий год войны начали устанавливать укрытия для защиты гражданского населения. Первые два появились на побережье Черного моря.

Об этом в субботу, 3 августа, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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Уведомление об установке укрытия. Фото: скриншот

Укрытие в Севастополе

По информации паблика, два укрытия установили во временно оккупированном Севастополе на пляже "Учкуевка". Кроме того, оккупационный губернатор города Михаил Развожаев в своих социальных сетях сообщил, что до конца месяца должны установить еще четыре хранилища в парках.

Как выглядят укрытия в Севастополе

На опубликованных фотографиях видно, что монтировали бомбоубежища на пляже уже к вечеру. Кроме этого, размеры одного из бетонных укрытий очень маленькие и в них не наблюдается дверь. Пока точно неизвестно, будут ли продолжены работы по дооборудованию хранилищ.