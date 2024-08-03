В сети появились фото укрытий на пляже в Севастополе

Шел третий год войны — оккупанты в Севастополе устанавливают укрытие на пляжах
Во временно оккупированном Крыму на третий год войны начали устанавливать укрытия для защиты гражданского населения. Первые два появились на побережье Черного моря.
Об этом в субботу, 3 августа, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
Укрытие в Севастополе
По информации паблика, два укрытия установили во временно оккупированном Севастополе на пляже "Учкуевка". Кроме того, оккупационный губернатор города Михаил Развожаев в своих социальных сетях сообщил, что до конца месяца должны установить еще четыре хранилища в парках.
Как выглядят укрытия в Севастополе
На опубликованных фотографиях видно, что монтировали бомбоубежища на пляже уже к вечеру. Кроме этого, размеры одного из бетонных укрытий очень маленькие и в них не наблюдается дверь. Пока точно неизвестно, будут ли продолжены работы по дооборудованию хранилищ.
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