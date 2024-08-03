В мережі з'явилися фото укриттів на пляжі в Севастополі

Укриття на пляжі в Севастополі. Фото: росЗМІ

В тимчасово окупованому Криму на третій рік війни почали встановлювати укриття для захисту цивільного населення. Перші два з'явилися на узбережжі Чорного моря.

Про це у суботу, 3 серпня, повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

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Укриття в Севастополі

За інформацією пабліка, два укриття встановили в тимчасово окупованому Севастополі на пляжі "Учкуївка". Окрім цього, окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв у своїх соціальних мережах повідомив, що до кінця місяця повинні встановити ще чотири сховища у парках.

Який вигляд мають укриття в Севастополі

На опублікованих світлинах видно, що монтували бомбосховища на пляжі уже під вечір. Крім цього, розміри одного з бетонних укриттів дуже маленькі та в них не спостерігається дверей. Наразі точно невідомо, чи будуть продовжені роботи з дообладнання сховищ.