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Йшов третій рік війни — окупанти в Севастополі встановлюють укриття на пляжах

3 серпня 2024 14:06
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В мережі з'явилися фото укриттів на пляжі в Севастополі
Укриття на пляжі в Севастополі. Фото: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В тимчасово окупованому Криму на третій рік війни почали встановлювати укриття для захисту цивільного населення. Перші два з'явилися на узбережжі Чорного моря.

Про це у суботу, 3 серпня, повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер"

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Повідомлення про встановлення укриття. Фото: скриншот

Укриття в Севастополі

За інформацією пабліка, два укриття встановили в тимчасово окупованому Севастополі на пляжі "Учкуївка". Окрім цього, окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв у своїх соціальних мережах повідомив, що до кінця місяця повинні встановити ще чотири сховища у парках.

Який вигляд мають укриття в Севастополі

На опублікованих світлинах видно, що монтували бомбосховища на пляжі уже під вечір. Крім цього, розміри одного з бетонних укриттів дуже маленькі та в них не спостерігається дверей. Наразі точно невідомо, чи будуть продовжені роботи з дообладнання сховищ.  

Йшов третій рік війни — окупанти в Севастополі встановлюють укриття на пляжах - фото 2
Укриття на пляжі "Учкуївка". Фото: росЗМІ

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