Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеський міф — очільник Львівської ОВА жорстко розкритикував Геннадія Труханова arrow

Одеський міф — очільник Львівської ОВА жорстко розкритикував Геннадія Труханова

3 серпня 2024 15:21
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одеса в епіцентрі скандалу: Труханова розкритикували за "одеський міф"
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: kozytskyy_maksym_official
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Скандал навколо перейменувань вулиць в Одесі не вщухає. На цей раз Геннадій Труханов піддався жорсткій критиці від керівництва Львова через "захист російських культурних символів".

Відповідне повідомлення у суботу, 3 серпня, у своєму Telegram-каналі опублікував очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький

Читайте також:
  • Допис Козицького
    Повідомлення Максима Козицького. Фото: скриншот
  • Одеський міф — очільник львівської ОВА жорстко розкритикував Геннадія Труханова - фото 2
    Повідомлення Максима Козицького. Фото: скриншот
1 / 2


Зокрема, як видно з допису, Козицькому не сподобалось відео мера Одеси, де Труханов припустив, що рішення про перейменування 80 топонімів "обнулить" місто. Очільник Львівської ОВА наголосив, що від 27 квітня до 27 липня 2024, відповідно до закону, начальники обласних військових адміністрацій були зобов’язані завершити процес деколонізації, якщо за попередні 9 місяців цього не зробили самі громади.

"В Одесі міський голова Геннадій Труханов пішов далі: він змонтував спеціальне відео, де захищав імперський міф про те, що Одеса немислима без "великої" російської культури та таких постатей, як Жванєцький, Пушкін, Ільф і Петров", — пише Козицький. 

Він також нагадав Геннадію Труханову, що Одеса щовечора потерпає від агресії з боку російських окупантів. Загарбники обстрілюють місто ракетами та дронами. Також Максим Козицький припустив, що це відео спеціально зроблене для ностальгічно налаштованих виборців та назва ще декілька причин поведінки одеського мера.

"У пана Труханова якийсь стокгольмський синдром — коли жертва далі любить свого ката, чи він просто вирішив хайпанути на підігруванні ностальгічно налаштованим виборцям? Є ще третій варіант. І його мала б перевірити Служба безпеки України", — пише очільник Львівської ОВА.

Наостанок Максим Козицький висловив підтримку, тим одеситам, які займалися перейменуваннями топонімів в Одесі та області. 

"Хочу підтримати цим дописом усіх свідомих одеситів, наших захисників, активну громадськість, які напрацювали та провели надзвичайно складну адвокаційну кампанію щодо деколонізації топонімів у місті та області", — написав він.

Очільник ОВА також повідомив, що на Львівщині до січня 2024 демонтували всі радянські пам’ятники, абсолютна більшість із яких прославляли армію окупантів. І до 27 липня перейменували всі відомі нам топоніми, пов’язані з російсько-радянською пропагандою. 

Також важливі новини дня по темі:

 

Одеса Львів Геннадій Труханов Одеська область декомунізація Одеська ОДА Новини Одеси Максим Козицький перейменування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:21 Одеський міф — очільник Львівської ОВА жорстко розкритикував Геннадія Труханова

15:15 Українські військові знищили російський "Солнцепьок" — ефектне відео

15:15 Росія вдарила авіабомбою по околицях Харкова

14:56 Переведення в іншу частину обмежено придатних після поранення — чи можливо це

14:51 Відбивала капцем — в Одесі жінки влаштували сутичку з людьми у військовій формі

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

14:51 Перші слова Довбика в Ромі — вірить в команду та зневажливо висловився про Жирону

14:43 Бійці Третьої штурмової уразили розрахунок FPV та міномет окупантів — відео

14:43 Росія продовжує утримувати за ґратами десятки іноземців

14:43 Користувачі соцмереж масово намагаються повторити олімпійські трюки вдома — фахівці б'ють на сполох

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

15:21 Одеський міф — очільник Львівської ОВА жорстко розкритикував Геннадія Труханова

15:15 Українські військові знищили російський "Солнцепьок" — ефектне відео

15:15 Росія вдарила авіабомбою по околицях Харкова

14:56 Переведення в іншу частину обмежено придатних після поранення — чи можливо це

14:51 Відбивала капцем — в Одесі жінки влаштували сутичку з людьми у військовій формі

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

14:51 Перші слова Довбика в Ромі — вірить в команду та зневажливо висловився про Жирону

14:43 Бійці Третьої штурмової уразили розрахунок FPV та міномет окупантів — відео

14:43 Росія продовжує утримувати за ґратами десятки іноземців

14:43 Користувачі соцмереж масово намагаються повторити олімпійські трюки вдома — фахівці б'ють на сполох

14:31 Іран та Хезболла планують масштабну помсту Ізраїлю за квітневу атаку, — WSJ

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Text

12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

12:22 Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі