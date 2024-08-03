Одеса в епіцентрі скандалу: Труханова розкритикували за "одеський міф"

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: kozytskyy_maksym_official

Скандал навколо перейменувань вулиць в Одесі не вщухає. На цей раз Геннадій Труханов піддався жорсткій критиці від керівництва Львова через "захист російських культурних символів".

Відповідне повідомлення у суботу, 3 серпня, у своєму Telegram-каналі опублікував очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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Повідомлення Максима Козицького. Фото: скриншот

Повідомлення Максима Козицького. Фото: скриншот 1 / 2



Зокрема, як видно з допису, Козицькому не сподобалось відео мера Одеси, де Труханов припустив, що рішення про перейменування 80 топонімів "обнулить" місто. Очільник Львівської ОВА наголосив, що від 27 квітня до 27 липня 2024, відповідно до закону, начальники обласних військових адміністрацій були зобов’язані завершити процес деколонізації, якщо за попередні 9 місяців цього не зробили самі громади.

"В Одесі міський голова Геннадій Труханов пішов далі: він змонтував спеціальне відео, де захищав імперський міф про те, що Одеса немислима без "великої" російської культури та таких постатей, як Жванєцький, Пушкін, Ільф і Петров", — пише Козицький.

Він також нагадав Геннадію Труханову, що Одеса щовечора потерпає від агресії з боку російських окупантів. Загарбники обстрілюють місто ракетами та дронами. Також Максим Козицький припустив, що це відео спеціально зроблене для ностальгічно налаштованих виборців та назва ще декілька причин поведінки одеського мера.

"У пана Труханова якийсь стокгольмський синдром — коли жертва далі любить свого ката, чи він просто вирішив хайпанути на підігруванні ностальгічно налаштованим виборцям? Є ще третій варіант. І його мала б перевірити Служба безпеки України", — пише очільник Львівської ОВА.

Наостанок Максим Козицький висловив підтримку, тим одеситам, які займалися перейменуваннями топонімів в Одесі та області.

"Хочу підтримати цим дописом усіх свідомих одеситів, наших захисників, активну громадськість, які напрацювали та провели надзвичайно складну адвокаційну кампанію щодо деколонізації топонімів у місті та області", — написав він.

Очільник ОВА також повідомив, що на Львівщині до січня 2024 демонтували всі радянські пам’ятники, абсолютна більшість із яких прославляли армію окупантів. І до 27 липня перейменували всі відомі нам топоніми, пов’язані з російсько-радянською пропагандою.