Труханов записав відеозвернення до російського пропагандиста Лебедєва

Геннадій Труханов. Фото: Одеська міська рада

Мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував висловлювання путініста Артемія Лебедєва щодо Одеси. Російський пропагандист публічно заявив, що хоче окупації Одеси та мріє дістатися туди чартером, аби "жерти" в ресторані Савви Лібкіна.

Відеозвернення до Лебедєва мер Одеси Геннадій Труханов опублікував в Telegram у п'ятницю, 2 серпня.

Читайте також:

Головні тези відеозвернення Труханова

Після перегляду інтерв'ю російського пропагандиста Труханов записав відео російською, в якому нагадав Лебедєву такі моменти:

Одеса була і буде українським містом;

в Одесі живуть інтелігентні люди;

місто живе та розвивається, попри щоденні ракетні обстріли.

Ресторатору Савві Лібкіну Труханов подякував за принципову позицію та "конкретний напрям", який той озвучив Лебедєву у записаному раніше зверненні.