Труханов записав відеозвернення до російського пропагандиста Лебедєва

Труханов російською прокоментував мрії пропагандиста Лебедєва про Одесу
2 серпня 2024 20:24
Геннадій Труханов. Фото: Одеська міська рада
Мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував висловлювання путініста Артемія Лебедєва щодо Одеси. Російський пропагандист публічно заявив, що хоче окупації Одеси та мріє дістатися туди чартером, аби "жерти" в ресторані Савви Лібкіна.
Відеозвернення до Лебедєва мер Одеси Геннадій Труханов опублікував в Telegram у п'ятницю, 2 серпня.
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Головні тези відеозвернення Труханова
Після перегляду інтерв'ю російського пропагандиста Труханов записав відео російською, в якому нагадав Лебедєву такі моменти:
- Одеса була і буде українським містом;
- в Одесі живуть інтелігентні люди;
- місто живе та розвивається, попри щоденні ракетні обстріли.
Ресторатору Савві Лібкіну Труханов подякував за принципову позицію та "конкретний напрям", який той озвучив Лебедєву у записаному раніше зверненні.
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