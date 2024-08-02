Лебедєв марить захопленням Одеси: інтерв'ю російського дизайнера

Російський дизайнер Артемій Лебедєв мріє про захоплення Одеси. Фото: скриншот

Російський дизайнер та підприємець Артемій Лебедєв, відомий своїми прокремлівськими поглядами, на інтерв'ю з Юрієм Дудем заявив про бажання літати з Москви до Одеси. Він чітко дав зрозуміти, що хоче, аби війська РФ окупували місто, а все для того, щоб Лебедєв міг поїсти традиційної одеської кухні в ресторані на Французькому бульварі.

Про це Новини.LIVE дізнались з соцмереж.

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Скандальні висловлювання Лебедєва

У ході інтерв'ю Лебедєв заявив, що Одеса має стати частиною Росії і висловив своє бажання знову вільно подорожувати до міста, незважаючи на війну та людські втрати.

"Звичайно ж я за те, щоб російські війська пройшли ще трохи вперед, взяли Одесу, викинули нах*й пі**ів з влади, щоб Порошенко і Зеленський посиділи і подумали про свою поведінку, відкрили кордони, скасували візи, і можна було б спокійно літати на літаку "Москва — Одеса", як це можна було робити завжди", — заявив пропагандист.

Він також додав, що хоче знову мати можливість відвідувати улюблений ресторан "Дача" в Одесі. Не упустив Лебедєв моменту й прокоментувати красу одеський дівчат, які йому явно не світять.

"Я хочу мати можливість на прямому літаку аерофлоту "Москва-Одеса" літати туди і в ресторані "Дача" у Савви Лібкіна жерти. От мені це подобається. Люблю це місто. І дівки там красиві", — додав дизайнер.

Відповідь власника ресторану "Дача"

Ці висловлювання викликали хвилю обурення серед українців, зокрема з відповіддю не забарився Савелій Лібкін — власник зазначеного ресторану в Одесі. Він записав відео із зверненням до пропагандиста, в якому зазначив, що ані в ресторані, ані в Одесі Лебедєва не чекають та місце йому лише в Москві.

"Армемій, просто йди на**й. Одеси тобі не бачити, хоч ти будеш із блакитним волоссям, хоч із жовтим, хоч із помаранчевим", — відповів пропагандисту Саввелій Лібкін.

Висловлювання Лебедєва є черговим прикладом російської пропаганди та спробою легітимізувати військові дії проти України.

Інші заяви російських пропагандистів

Ми писали, що російська співачка Лариса Доліна, яка дитинство провела в Одесі, заявила, що не жалкує про свою позицію. Жінці більш шкода її майна у Латвії, аніж міста, в якому вона провела близько 20 років свого життя.

Ми писали, що співачка Юлія Чичеріна, яка відкрито підтримує дії Росії у війні проти України, марила про "звільнення" Одеси. Це відбувалось під час виступу до Дня ВМС РФ у Санкт-Петербурзі, де вона викрикувала зі сцени свої мрії щодо нашого міста.

Раніше журналістка Вітязєва, яка народилася в Одесі і переїхала до Москви, викликала хвилю обурення своїми словами про те, що "Одеса має бути без людей". Її висловлювання стали частиною ширшої російської пропагандистської кампанії, спрямованої на дискредитацію українських міст та деморалізацію населення.