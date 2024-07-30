Співачка Чичеріна марила захопленням Одеси на виступі: відео

Російська співачка Юлія Чичеріна. Фото: росЗМІ

В Росії пролунали чергові провокаційні заяви від пропагандистів щодо нашої Одеси, яку так всі вороги мріють захопити. Під час свого виступу співачка Юлія Чичеріна, відома своїми прокремлівськими поглядами, виконувала пісні про порти Великої Одеси та заявляла, що місто невдовзі буде "вільне".

Про це журналісти Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

Читайте також:

Виступ Чичеріної

Юлія Чичеріна, яка відкрито підтримує дії Росії у війні проти України, не вперше висловлює подібні думки. Ось і під час свого виступу до Дня ВМС РФ у Санкт-Петербурзі вона викрикувала зі сцени свої мрії щодо нашого міста перед тим, як співати про порти Великої Одеси.

"Одеса буде вільною!" — заявляла співачка.

Символ російської пропаганди

Чичеріна здобула популярність в 1990-х роках як рок-співачка, але згодом стала відома своїми проросійськими поглядами та активною підтримкою політики Кремля. Відомо, що вона неодноразово виступала з концертами на окупованих територіях Донбасу та Криму, пропагуючи ідеї "руського мира".

Чичеріна давала концерти на окупованих Росією територіях. Фото: росЗМІ

Її діяльність і підтримка агресивної політики Росії проти України привели до того, що співачка потрапила під санкції майже усіх європейських країн.

Інші заяви з росТБ

Раніше журналістка Вітязєва, яка народилася в Одесі і переїхала до Москви, викликала хвилю обурення своїми словами про те, що "Одеса має бути без людей". Її висловлювання стали частиною ширшої російської пропагандистської кампанії, спрямованої на дискредитацію українських міст та деморалізацію населення.

Також ми писали, що на російському телебаченні вкотре лунає пропаганда "звільнення" Одеси та її приєднання до складу РФ. Так, пропагандист Соловйов пропонував обійняти посаду мера, начальника, губернатора та "просто хазяїна" міста ексдепутату Одеської облради Ігорю Маркову