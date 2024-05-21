Історично російське місто — в РФ знову марять про захоплення Одеси

Апти Алаутдінов, військовий РФ. Фото: росЗМІ

Серед окупантів не припиняється поширення наративів про захоплення Одеси та "повернення міста до рідної гавані". Ось і цього разу командир "Ахмату" заявив, що місто — споконвічно російське та начебто ЗСУ захистити його не зможуть.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Мрії про захоплення Одеси

Військовий злочинець з Чечні Апти Алаутдінов заявив, що Україні нібито буде складно утримати такі міста як Миколаїв, Одесу та Харків. Крім того, він стверджує, що армія країни-агресорки начебто "вже бачить контури цих територій"

"Ми з вами побачимо, як я і раніше про це говорив, конкретно вже обриси тих територій, які ми вже далі навряд чи дамо можливість утримати противнику", — сказав Алаудінов.

Він стверджує, що ці міста — "споконвічно російські території", і мовляв, українські війська, здається, навіть не спробують їх утримати.

На початку травня так званий голова Чечні оголосив про те, що наше місто має бути "звільнене" протягом місяця. Однак чергові "вологі мрії" окупантів не справдилися.

Провали РФ у Чорному морі

Ми писали, що від початку великої війни ЗСУ уразили 26 російських військових кораблі та один підводний човен. Зокрема, в окупантів потонув крейсер "Москва" та багато інших. Тільки цього року Росія втратила не менше п'яти суден. Так, 11 березня українські військові здійснили удар по російському танкеру "Механік Погодін", який окупанти використовували як командний пункт. Це судно було знищено поблизу Кінбурнської коси.



Також варто згадати, що вночі 5 березня Сили оборони України потопили російський корвет "Сергій Котов", а 14 лютого був знищений великий десантний корабель "Цезар Куніков". Окрім цього, були знищені рятувальне судно "Комуна" та катер "Мангуст".

Додамо, що існує ймовірність втрати Чорноморським флотом РФ носія крилатих ракет, що перебуває на території тимчасово окупованого Криму. Йдеться про малий ракетний корабель "Циклон", ураження якого могло статися у неділю, 19 травня.