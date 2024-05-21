Исторически российский город — в РФ снова грезят о захвате Одессы

Апты Алаутдинов, военный РФ. Фото: росСМИ

Среди оккупантов не прекращается распространение нарративов о захвате Одессы и "возвращение города в родную гавань". Вот и в этот раз командир "Ахмата" заявил, что город — исконно российский и якобы ВСУ защитить его не смогут.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Мечты о захвате Одессы

Военный преступник из Чечни Апты Алаутдинов заявил, что Украине будет сложно удержать такие города как Николаев, Одессу и Харьков. Кроме того, он утверждает, что армия страны-агрессорки вроде бы "уже видит контуры этих территорий"

"Мы с вами увидим, как я и раньше об этом говорил, именно уже очертания тех территорий, которые мы уже дальше вряд ли дадим возможность удержать противнику" , — сказал Алаудинов.

Он утверждает, что эти города — "исконно русские территории", и мол, украинские войска, кажется, даже не попытаются их удержать.

В начале мая так называемый председатель Чечни объявил о том, что наш город должен быть "освобожден" в течение месяца. Однако очередные "влажные мечты" оккупантов не сбылись.

Провалы РФ в Черном море

Мы писали, что с начала большой войны ВСУ поразили 26 российских военных корабля и одну подлодку. В частности, у кафиров утонул крейсер "Москва" и многие другие. Только в этом году Россия потеряла не менее пяти судов. Так, 11 марта украинские военные нанесли удар по российскому танкеру "Механик Погодин", который оккупанты использовали как командный пункт. Это судно было уничтожено вблизи Кинбурнской косы.



Также следует упомянуть, что ночью 5 марта Силы обороны Украины потопили российский корвет "Сергей Котов", а 14 февраля был уничтожен большой десантный корабль "Цезарь Куников". Кроме того, были уничтожены спасательное судно "Коммуна" и катер "Мангуст".

Добавим, что существует вероятность потери Черноморским флотом РФ носителя крылатых ракет, находящегося на территории временно оккупированного Крыма. Речь идет о малом ракетном корабле "Циклон", поражение которого могло произойти в воскресенье, 19 мая.