Флот РФ у Криму, можливо, залишився без ракетоносіїв — Плетенчук про ураження кораблів окупантів

Малий ракетний корабель проєкту 22800 “Циклон”. Фото: росЗМІ

Існує ймовірність втрати Чорноморським флотом РФ носія крилатих ракет, що перебуває на території тимчасово окупованого Криму. Йдеться про малий ракетний корабель "Циклон", ураження якого могло статися у неділю, 19 травня.

Про це в етері телемарафону повідомив Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.



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"Решту інформації ми станом на зараз верифікуємо, але, звісно, є така вірогідність, що Чорноморський флот в Криму втратив останній носій крилатих ракет", — зазначив Плетенчук.

Підтвердження від офіційних джерел

За його словами, йдеться про останній корабель, що перебував безпосередньо в Криму. Однак Дмитро Плетенчук підкреслив, що ця інформація ще потребує офіційного підтвердження. Слід очікувати даних від офіційних джерел.

"Проте ця інформація ще не підтверджена. Тож, дочекаймось офіційного підтвердження", — додав військовий.

Малий ракетний корабель "Циклон" — що відомо

"Циклон" — новий російський ракетний корабель проєкту 22 800 "Каракурт". Він є багатоцільовим ракетно-артилерійським кораблем, що збудований на суднобудівному заводі "Залив" в окупованій Керчі, закладений 2016 року, спущений на воду у 2020 році. Його прийняли до складу Чорноморського флоту РФ вже під час повномасштабної війни проти України.

Автоматична універсальна артилерійська установка на "Циклоні". Фото: росЗМІ

Інші втрати флоту окупантів

Ми писали, що від початку великої війни ЗСУ уразили 26 російських військових кораблі та один підводний човен. Зокрема, в окупантів потонув крейсер "Москва" та багато інших.



Тільки цього року Росія втратила не менше п'яти суден. Так, 11 березня українські військові здійснили удар по російському танкеру "Механік Погодін", який окупанти використовували як командний пункт. Це судно було знищено поблизу Кінбурнської коси.



Також варто згадати, що вночі 5 березня Сили оборони України потопили російський корвет "Сергій Котов", а 14 лютого був знищений великий десантний корабель "Цезар Куніков". Окрім цього, були знищені рятувальне судно "Комуна" та катер "Мангуст".