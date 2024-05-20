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Флот РФ в Крыму, возможно, остался без ракетоносителей — Плетенчук о поражении кораблей оккупантов

20 мая 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Флот РФ в Крыму, возможно, остался без ракетоносителей — Плетенчук о поражении кораблей оккупантов
Малый ракетный корабль проекта 22800 "Циклон". Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Существует вероятность потери Черноморским флотом РФ носителя крылатых ракет, находящегося на территории временно оккупированного Крыма. Речь идет о малом ракетном корабле "Циклон", поражение которого могло произойти в воскресенье, 19 мая.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

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"Остальную информацию мы по состоянию на данный момент верифицируем, но, конечно, такая вероятность, что Черноморский флот в Крыму потерял последний носитель крылатых ракет", — отметил Плетенчук.

Подтверждение от официальных источников

По его словам, речь идет о последнем корабле, находившемся непосредственно в Крыму. Однако Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что эта информация еще нуждается в официальном подтверждении. Следует ждать данных от официальных источников.

"Однако эта информация еще не подтверждена. Так что давайте дождемся официального подтверждения" , — добавил военный.

Малый ракетный корабль "Циклон" — что известно

"Циклон" — новый российский ракетный корабль проекта 22 800 "Каракурт". Он является многоцелевым ракетно-артиллерийским кораблем, построенным на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, заложенном в 2016 году, спущен на воду в 2020 году. Его приняли в состав Черноморского флота РФ уже во время полномасштабной войны против Украины.

Снаряженный "Циклон" россиян
Автоматическая универсальная артиллерийская установка на "Циклоне". Фото: росСМИ

Другие потери флота оккупантов

Мы писали, что с начала большой войны ВСУ поразили 26 российских военных корабля и одну подлодку. В частности, у кафиров утонул крейсер "Москва" и многие другие.

Только в этом году Россия потеряла не менее пяти судов. Так, 11 марта украинские военные нанесли удар по российскому танкеру "Механик Погодин", который кафиры использовали как командный пункт. Это судно было уничтожено вблизи Кинбурнской косы.

Также следует упомянуть, что ночью 5 марта Силы обороны Украины потопили российский корвет "Сергей Котов", а 14 февраля был уничтожен большой десантный корабль "Цезарь Куников". Кроме того, были уничтожены спасательное судно "Коммуна" и катер "Мангуст".

Одесса
российские войска
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Новости Одессы
флот
Дмитрий Плетенчук
угроза кораблей
ракетоноситель

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