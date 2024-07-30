Певица Чичерина грезила захватом Одессы на выступлении: видео

Российская певица Юлия Чичерина. Фото: росСМИ

В России прозвучали очередные провокационные заявления от пропагандистов по поводу нашей Одессы, которую так все враги мечтают захватить. Во время выступления певица Юлия Чичерина, известная своими прокремлевскими взглядами, исполняла песни о портах Большой Одессы и заявляла, что город вскоре будет "свободен".

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Выступление Чичериной

Юлия Чичерина, открыто поддерживающая действия России в войне против Украины, не впервые высказывает подобные мнения. Вот и во время своего выступления ко Дню ВМС РФ в Санкт-Петербурге она выкрикивала со сцены свои мечты по поводу нашего города перед тем, как петь о портах Большой Одессы.

"Одесса будет свободной!" — заявляла певица.

Символ российской пропаганды

Чичерина приобрела популярность в 1990-х годах как рок-певица, но впоследствии стала известна своими пророссийскими взглядами и активной поддержкой политики Кремля. Известно, что она неоднократно выступала с концертами на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, пропагандируя идеи "русского мира".

Чичерина давала концерты на оккупированных Россией территориях. Фото: росСМИ

Ее деятельность и поддержка агрессивной политики России против Украины привели к тому, что певица попала под санкции почти всех европейских стран.

Другие заявления по росТВ

Ранее журналистка Витязева, родившаяся в Одессе и переехавшая в Москву, вызвала волну возмущения своими словами о том, что "Одесса должна быть без людей". Ее высказывания стали частью более широкой российской пропагандистской кампании, направленной на дискредитацию украинских городов и деморализацию населения.

Также мы писали, что на российском телевидении в очередной раз раздается пропаганда "освобождения" Одессы и ее присоединения к составу РФ. Так, пропагандист Соловьев предлагал занять должность мэра, начальника, губернатора и просто хозяина города экс-депутату Одесского облсовета Игорю Маркову.