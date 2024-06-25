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Нам потрібна Одеса, а не її жителі — колаборантка Вітязєва про своє рідне місто

25 червня 2024 14:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Юлія Вітязєва заявила, що Одеса має бути без людей - росЗМІ
Юлія Вітязєва на російському телебаченні. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Росії сталось чергове загострення — від пропагандистів Кремля не перестають лунати цитати щодо захоплення Одеси. Так, своє бажання знищити усіх одеситів висловила й уродженка нашого міста Юлія Вітязєва, яка майже 10 років активно пропагандує путінський режим й сидить у Москві.

Про це повідомляють росЗМІ

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Заява Вітязєвої

Під час інтерв'ю російському виданню "Комсомольська правда" пропагандистка Юлія Вітязєва заявила, що сумує за Одесою. Сама ж вона є уродженкою міста, але з 2015 року переїхала до РФ та з того часу підтримує політику Кремля. 

"Ось мені шкода Одеси, як місто. Мені шкода архітектури. Мені шкода знайомої з дитинства бруківку. Мости та містки, набережні. Це мені шкода", — заявила журналістка. 

Однак щодо мирних одеситів та гостей міста у жінки думка зовсім протилежна. 

"Я хочу до Одеси за однієї умови: що Одеса буде пуста. Я багато речей Одесі ніколи не пробачу", — заявила Вітязєва.

Інші заяви російських пропагандистів щодо Одеси

Ми писали, що на російському телебаченні вкотре лунає пропаганда "звільнення" Одеси та її приєднання до складу РФ. Так, пропагандист Соловйов пропонував обійняти посаду мера, начальника, губернатора та "просто хазяїна" міста ексдепутату Одеської облради Ігорю Маркову.

Також ми повідомляли, що на початку травня так званий голова Чечні  оголосив про те, що наше місто має бути "звільнене" протягом місяця.  На його думку, це стало би стимулом для перемовин.

Одеса
російські війська
росіяни
ЗМІ
Одеська область
пропаганда
Колаборант
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