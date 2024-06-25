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Нам нужна Одесса, а не ее жители — коллаборантка Витязева о своем родном городе

25 июня 2024 14:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Юлия Витязева заявила, что Одесса должна быть без людей – росСМИ
Юлия Витязева на российском телевидении. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В России произошло очередное обострение — от пропагандистов Кремля не перестают раздаваться цитаты на счет захвату Одессы. Так, свое желание уничтожить всех одесситов выразила и уроженка нашего города Юлия Витязева, которая почти 10 лет активно пропагандирует путинский режим и сидит в Москве.

Об этом сообщают росСМИ.

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Заявление Витязевой

Во время интервью российскому изданию "Комсомольская правда" пропагандистка Юлия Витязева заявила, что скучает по Одессе. Сама же она уроженка города, но с 2015 года переехала в РФ и с тех пор поддерживает политику Кремля.

"Вот мне жаль Одессу, как город. Мне жаль архитектуру. Мне жаль знакомую с детства мостовую. Мосты и мостики, набережные. Это мне жаль" , — заявила журналистка.

Однако относительно мирных одесситов и гостей города у женщины мнение совершенно противоположное.

"Я хочу в Одессу при одном условии: что Одесса будет пуста. Я многое Одессе никогда не прощу" , — заявила Витязева.

Другие заявления российских пропагандистов по Одессе

Мы писали, что на российском телевидении в очередной раз раздается пропаганда "освобождения" Одессы и ее присоединения к составу РФ. Так, пропагандист Соловьев предлагал занять должность мэра, начальника, губернатора и "просто хозяина" города экс-депутату Одесского облсовета Игорю Маркову.

Также мы сообщали, что в начале мая так называемый председатель Чечни объявил о том, что наш город должен быть "освобожден" в течение месяца. По его мнению, это явилось бы стимулом для переговоров.

Одесса
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