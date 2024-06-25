В Росії знову марять Одесою та обирають міського голову міста

Ігор Марков на росТБ. Фото: Скриншот

На російському телебаченні вкотре лунає пропаганда "звільнення" Одеси та її приєднання до складу РФ. Так, досвідчений пропагандист Соловйов вже обирає кандидата на посаду мера, начальника, губернатора та "просто хазяїна" Одеси.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Заяви росіян

Головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов в етері чергової програми на росТБ вже не вперше озвучує свої мрії про захоплення Одеси. Посаду міського голови він з пропонує обійняти Ігорю Маркову, ексдепутату Одеської облради.

"А у вас посвідчення з собою? Мера Одеси. Ну або губернатора, вище бери! Навіть якщо підеш простим штурмовиком, як посада буде називатись?" — заявляє він.

На це Марков лише сказав, що немає різниці, в якості кого він "піде на Одесу" та зазначив, що посади будуть вирішувати "там зверху".

"Посаду не я буду вирішувати. В нас "зверху" цим займаються", — відповів Марков.

Інші заяви щодо українського міста Одеса від росіян

Ми писали, що на початку травня так званий голова Чечні оголосив про те, що наше місто має бути "звільнене" протягом місяця. На його думку, це стало би стимулом для перемовин.

Також ми писали, що командир "Ахмату" заявив, що місто Одеса — споконвічно російське та начебто ЗСУ захистити його не зможуть. Крім того, він стверджував, що армія країни-агресорки начебто "вже бачить контури цих територій".