Дон Дон мріє про звільнення Одеси — що заявив глава Чечні

Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ

Російські окупанти все частіше озвучують мрії щодо взяття Одеси та Харкова. Цього разу так званий голова Чечні оголосив про те, що наше місто має бути "звільнене" протягом місяця.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Заява Кадирова

Рамзан Кадиров заявив, що економіка Росії зростає та Путін уже оголосив нові завдання для уряду. Він запевняє, що начебто покращення країні наступить вже наступного тижня.

"І я думаю, що після 9 Травня будуть хороші, приємні зміни. І далі ми продовжуватимемо активні дії і в політичному плані, і на території СВО, нові будуть результати там. І в економічному плані у нас все чудово. Нам хвилюватися, поки у нас є такий лідер, абсолютно ні до чого", — сказав він.

Мрії про Одесу

Проте мрії захопити Одесу окупанти не полишають. Так, Кадиров заявив, що найближчим часом треба "звільнити" Одесу та Харків. На його думку, це буде стимулом для перемовин.

"Потрібно активніше діяти у зоні спеціальної військової операції та найближчим місяцем звільнити Одесу та Харків забрати, а потім змусити Володимира Зеленського підписати всі папери, які необхідні для Росії", — заявив політик.

Морські провали РФ

Ми раніше повідомляли, що у ніч проти 28 квітня 2024 року в тимчасово окупованому Криму лунала повітряна тривога та потужні вибухи. Наразі відомо, що ракета ATACMS, ймовірно, прилетіла по розташуванню підрозділу ППО на Тарханкуті. Також Силами оборони було уражено російські воєнні цілі у Джанкої. Внаслідок ракетного удару ворог втратив чотири пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС та апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".



Ми писали, що підрозділ ГУР уразив патрульний катер росіян вночі проти 6 травня. Він мав на озброєнні гранатомети та ДЗРК, які могли бути застосовані проти Сил Оборони.



Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну флот агресора зазнав великих втрат, зокрема в окупантів потонув крейсер "Москва" та багато інших. Тільки цього року Росія втратила уже три судна.