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Дон Дон мечтает об освобождении Одессы — что заявил глава Чечни

7 мая 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Дон Дон мечтает об освобождении Одессы — что заявил глава Чечни
Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Российские оккупанты все чаще озвучивают мечты о взятии Одессы и Харькова. В этот раз так называемый глава Чечни объявил о том, что наш город должен быть "освобожден" в течение месяца.

Об этом сообщают росСМИ.

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Заявление Кадырова

Рамзан Кадыров заявил, что экономика России растет и Путин уже объявил новые задачи правительству. Он уверяет, что вроде бы улучшение в стране наступит уже на следующей неделе

"И я думаю, что после 9 Мая будут хорошие, приятные изменения. И дальше мы будем продолжать активные действия и в политическом плане, и на территории СВО, новые будут результаты там. И в экономическом плане у нас все отлично. Нам волноваться, пока у нас такой лидер, абсолютно незачем", — сказал он.

Мечты об Одессе

Однако мечты захватить Одессу оккупанты не покидают. Так, Кадыров заявил, что в ближайшее время нужно "освободить" Одессу и Харьков. По его мнению, это будет стимулом для переговоров.

"Нужно активнее действовать в зоне специальной военной операции и в ближайший месяц освободить Одессу и Харьков забрать, а затем заставить Владимира Зеленского подписать все необходимые для России бумаги", — заявил политик.

Морские провалы РФ

Мы ранее сообщали, что в ночь на 28 апреля 2024 года во временно оккупированном Крыму раздавалась воздушная тревога и мощные взрывы. Пока известно, что ракета ATACMS, вероятно, прилетела по расположению подразделения ПВО на Тарханкуте. Также Силами обороны были поражены русские военные цели в Джанкое. В результате ракетного удара враг потерял четыре пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Мы писали, что подразделение ГУР поразило патрульный катер россиян в ночь на 6 мая. У него были вооруженные гранатометы и ДЗРК, которые могли быть применены против Сил Обороны.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину флот агрессора понес большие потери, в частности у оккупантов утонул крейсер "Москва" и многие другие. Только в этом году Россия потеряла уже три судна.

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Рамзан Кадыров
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