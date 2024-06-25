В России снова грезят Одессой и выбирают городского голову города

Игорь Марков на РосТВ. Фото: Скриншот

На российском телевидении в очередной раз раздается пропаганда "освобождения" Одессы и ее присоединения к составу РФ. Так, опытный пропагандист Соловьев уже выбирает кандидата на должность мэра, начальника, губернатора и "просто хозяина" Одессы.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев в эфире очередной программы на росТВ уже не впервые озвучивает свои мечты о захвате Одессы. Пост городского головы он предлагает занять Игорю Маркову, эксдепутату Одесского облсовета.

"А у вас удостоверение с собой? Мэра Одессы. Ну или губернатора, выше бери! Даже если пойдешь простым штурмовиком, как должность будет называться?" – заявляет он.

На это Марков лишь сказал, что нет разницы, в качестве кого он "пойдет на Одессу" и отметил, что должности будут решать "там сверху".

"Должность не я буду решать. У нас "сверху" этим занимаются" , — ответил Марков.

Другие заявления по украинскому городу Одесса от россиян

Мы писали, что в начале мая так называемый председатель Чечни объявил о том, что наш город должен быть "освобожден" в течение месяца. По его мнению, это явилось бы стимулом для переговоров.

Также мы писали, что командир "Ахмата" заявил, что город Одесса — изначально российский и якбы ВСУ защитить его не смогут. Кроме того, он утверждал, что армия страны-агрессорки якобы "уже видит контуры этих территорий".